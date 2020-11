Laura G se convierte en una víctima más del Covid-19

Tal y como te informamos previamente, Laura G se encontraba ausente del programa Venga La Alegría, matutino de Tv Azteca que lleva ya varios años conduciendo, sin embargo, tendrá que estar fuera del estudio por lo menos un par de semanas, debido a que su prueba de Covid-19 dio positivo.

Fue a través de un video en vivo en el programa que la conductora dio a conocer que es una víctima más de la enfermedad, luego de que se hiciera la prueba hace unos días y finalmente le dieran el resultado positivo.

Sin embargo, dijo que la enfermedad se le ha manifestado por medio de una alergia muy fuerte, pues como se cambió de casa, había mucho polvo, sin embargo, al no bajar la alergia, la conductora fue a hacerse la prueba, aun sin que se lo pidiera la producción.

“El domingo fui a trabajar a VLA, traía un cuadro de alergia muy fuerte, porque ustedes saben me cambié de casa, entre el polvo y todo yo pensaba que era alergia, así que tome un antihistamínico para que me la cortara”

A diferencia de otros famosos que han presentado graves síntomas como fiebres, dificultades para respirar, y mucha tos, la conductora no ha presentado síntomas graves, y por el contrario se encuentra en casa, y es asintomática, por lo que lamenta si en algún momento contagió a alguien, pues la enfermedad se presenta de maneras distintas.

"Yo no tengo ni un solo síntoma. Me siento perfecto, no tengo fiebre, no tengo diarrea ni ningún otro síntoma con el cual relacione la enfermedad, pero sí estaré en casa por protocolo y creo que mi batalla va a ser más mental"