Laura G reveló que lloró por la polémica que ocurrió con Carlos Loret de Mola

Laura G, quien forma parte del programa "Venga la Alegría" tuvo la oportunidad de participar en el podcast de Roger González, donde compartió algunos momentos difíciles que pasó, incluso recordó la polémica que surgió con Carlos Loret de Mola.

Y es que, recordamos que a la conductora de televisión se le relacionó sentimentalmente con el periodista, luego de que filtraron unas fotos de ellos saliendo de una cabaña en la Marquesa, Estado de México. En ese momento juzgaron a la presentadora, lo que fue algo difícil para ella.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer algunas declaraciones que hizo la famosa en el 2020 sobre el escándalo con Loret de Mola, incluso pensó irse del país, pero recientemente contó que recibió mucho odio y por esa situación lloraba.

Laura G habló sobre lo que pasó tras fotos con Loret de Mola

En el podcast de Roger comentó: "Me acuerdo verme en el espejo llorando y me decía 'o sea ¿sí soy? Realmente Laura ¿eres?...Desde ese momento no permití que nadie me dijera quién iba a ser". Expresó la conductora.

"Me tocaron muchos golpes en redes". Dijo la conductora.

De igual forma la presentadora pidió parar aquellos comentarios negativos, y les recomendó a los haters que si alguien no les cae bien que no lo sigan: "No escriban cosas negativas, porque solo se ve reflejado una admiración frustrada". Dijo Laura.

¿Cuál es la edad de Laura G?

La conductora del programa "Venga la Alegría"

La conductora Laura G tiene 37 años de edad y desde sus años de juventud emprendió su carrera como presentadora de TV en algunos programas de Televisa y fue periodista de espectáculos. Actualmente continúa trabajando en el matutino de TV Azteca y en un programa de radio.

