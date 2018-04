Laura G rechazó a Pati Chapoy y a 'Ventaneando'

Laura G rechazó la propuesta de Paty Chapoy, luego de que Atala Sarmiento se saliera del programa 'Ventaneando'.

Según, la conductora no aceptó porque habían hablado mal de ella cuando trabajaba en Televisa.

En una publicación del periodista Jorge Carbajal, reveló que:

'Ahora que a Laura G le ofrecen que se integre a 'Ventaneando' puso muchas condiciones. Además indicó que no le interesaba participar en el programa porque ahí la destrozaron y ahora no puede ir a decir soy parte de'.

También el comunicador comentó que a comparación de Laura, Flor Rubio le pidió trabajo, pues ella y su esposo económicamente no están bien.

El portal Debate informó que la famosa quiso aclarar esto; ella no ha tenido contacto con Pati, pero sí le pidió una entrevista.

'Yo no he buscado a Pati Chapoy me ha buscado a mí. Gente de mi oficina la llamó para soliocitarle una entrevista cuando fue el asunto de Atala Sarmiento, tal vez de ahí pudo haber salido. Pati en ese momento me pidió que no hiciéramos la entrevista porque todo se estaba resolviendo', reveló.