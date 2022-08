Laura G quiere que este conductor se vaya de Venga La Alegría

Las declaraciones de la conductora han causado controversia en las redes sociales.

Laura G causó gran controversia en redes sociales luego de revelar en entrevista radiofónica para La Caminera de EXA que le gustaría que William Valdés quedará fuera de Venga La Alegría, el programa matutino de TV Azteca donde ambos comparten créditos.

Ante el asombro de Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, la conductora mencionó que William Valdés tendría más oportunidad de triunfar en Miami ahora que Sandra Smester dejó de ser la Directora General de Contenidos de TV Azteca para convertirse en Vicepresidenta Ejecutiva de Programación y Desarrollo de Contenidos de Telemundo.

“Si tuviéramos que hacer una limpia de conductores de Venga la Alegría creo que William tendría que irse a Miami a triunfar”, mencionó Laura G para luego añadir que no tiene problemas con él y que él tiene cualidades que ella y sus compañeros no, además de que la familia del conductor radica en dicha ciudad y así podría pasar más tiempo con ellos.

Otro integrante que removería de la plantilla principal es el chef Mariano Sandoval. Dicha respuesta no fue del agrado de Tania Rincón, quien le pidió que “no le quitara el pan de la boca”. No obstante, la conductora dejó en claro que estaría dispuesta a mandarlo al programa Hoy de Televisa para que conviva con ella, pues son grandes amigos y él la extraña mucho.

William Valdés le responde a Laura G

El conductor asegura que no tiene conflicto con lo que declaró su compañera sobre él.

Las declaraciones de Laura G no se hicieron esperar y pronto llegaron a oídos de William Valdés, quien a través de su cuenta de Twitter se pronunció al respecto. No obstante, él se encargó de dejar en claro que entre él y su compañera no hay problemas, además de negar los rumores sobre un posible despido tras la salida de Sandra Smester.

“Se lo que comento @LAURAGII en la radio. Ella me habló y me lo dijo, y no estoy ofendido ni mucho menos. No hay guerra, la amo. No pasa nada, los dos sabemos muy que pex. Así que todo cool, soy de Miami. Los cambios son parte de la vida, por ahora nos vemos el Lunes en VLA”, fue el mensaje que el conductor cubano en Twitter.

¿Cuál es la edad de Laura G?

Pese a las críticas y las polémicas, la conductora goza de gran popularidad dentro de la televisión mexicana.

Laura G nació el 28 de junio de 1985, por lo que ahora tiene 37 años de edad. La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que la conductora nacida en Monterrey, Nuevo León inició su carrera artística en 1998 pero fue hasta el principio de los 2000’s que cobró relevancia a nivel nacional al unirse a las filas de Televisa.

