Laura G presumió CUERPAZO después de convertirse en madre

La guapa presentadora dio a conocer los cambios que su cuerpo ha tenido luego del alumbramiento de su bebé, por lo que dejó muy en claro que esta etapa la disfruta de la mejor manera. Al respecto decidió compartir las recomendaciones que su doctor le dio y una fotografía que dejó a todos boquiabiertos.

Laura G, llevó un embarazo tranquilo y muy estable por lo poco o mucho que ha comentado; su bebé nació sano y a su mes de su nacimiento disfruta mucho de esta etapa como madre; por lo que su felicidad fue agradecida y compartida con más de 30 mil usuarios.

“1 mes Posparto ... Me quedan 9 kilos arriba ( subí 20 ?) - Fajada todo el día - Comiendo muy saludable...El doctor me dio luz verde para hacer 3 veces a la semana 30 minutos ejercicio - Lactancia libre demanda - NO TENGO PRISA por tener cuadritos , nunca los he tenido”.

Se mostró agradecida con la vida y con esta oportunidad que ha estado descubriendo poco a poco, por segunda ocasión; pues recordemos que Lisa fue la primera en llegar a la vida de la conductora y su guapo esposo.

“-Cuando tengo antojos , sí como y los disfruto muchísimo - Durante lactancia necesitamos 1,800 apróx calorías al día ... ( A mi con Lisa la lactancia no me bajo de peso, cada cuerpo funciona diferente, hasta que deje de lactar baje) - Hay que agradecer al cuerpo, apapacharlo y decirle ..¡ Gracias por tener salud! ¡ Gracias por todo tu esfuerzo ! ¡ Gracias por tanto!”.

De inmediato los comentarios no pudieron hacerse esperar y comenzaron a halagarla pues, para que haya transcurrido apenas un mes; su recuperación fue bastante buena, aparentemente siguió los consejos y cuidados tanto familiares como médicos.

Fue su esposo Nazareno, quien reveló que su pequeño bebé ya había llegado al mundo; luego de esperar mucho para conocerlo por fín logró conocerlo y tenerlo entre sus brazos, aunque de esto ha pasado poco más de 30 días; suficiente para que la presentadora luzca un cuerpo de envidia.

