Laura G explota contra usuarios que le recuerdan su pasado con Loret de Mola

Laura G, conductora del programa Venga la Alegría de TV Azteca, hizo frente a las críticas que han hecho en su contra en las últimas semanas por su participación en el reality show “Quiero Cantar”, lo que también revivió su polémico pasado con Carlos Loret de Mola.

En medio de las críticas, varios usuarios hicieron comentarios que recuerdan el pasado de la conductora con el presentador de noticias, ya que supuestamente tuvieron un romance, mientras Loret de Mola estaba casado.

A través de su cuenta de Instagram, la bella conductora hizo frente a los señalamientos en su contra, luego de que una vez más se volvió tendencia por su participación en el reality show de TV Azteca.

¿Qué dijo Laura G sobre el “Cabañazo”?

De forma contundente, la también modelo aseguró que aunque las personas le recuerden los “errores del pasado”, eso ya no no le afecta ya que ha evolucionado y ha trabajado para no cargar con algo de lo que aprendió.

“Yo estoy orgullosa de cada paso que he dado en mi vida porque me ha convertido en la persona que soy ahora. Si ustedes me quieren seguir recordando el cabañazo, síganlo recordando ustedes. Quedó en el pasado, ya hablé, lo superé. No volví a hacerlo, aprendí y listo”.

En ese sentido, indicó que si los usuarios de redes sociales la quieren agredir con ese tema está bien, pues ya sanó. “Si para ustedes recordarme esto piensan que me van a hacer daño están muy equivocados porque cosa que vivo y cosa que me destruye, la sano, la proceso.

¿Qué pasó entre Laura G y Loret de Mola?

Laura y Carlos saliendo de la cabaña.

Cabe recordar que, la polémica envolvió a Laura hace años cuando trabajaba en Televisa, luego de que fue captada con Carlos Loret de Mola saliendo de unas cabañas, algo que destapó una supuesta infidelidad.

En 2011 Laura G y Loret de Mola fueron captados saliendo de una cabaña en La Marquesa donde habrían pasado algunas horas encerrados. Lo polémico es que el periodista era casado y ella formaba parte del staff de su noticiero matutino.

