Laura G es eliminada de ‘¡Quiero Cantar!’ y esta fue su reacción

‘¡Quiero Cantar!’, el nuevo reality show de canto que se transmite por Venga La Alegría, sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues el día de hoy se dio a conocer que Laura G era la siguiente eliminada. La noticia fue celebrada por los fanáticos del programa a través de divertidos memes, pero también hubieron comentarios hirientes.

Para la que sería su última presentación, la conductora interpretó el tema ‘Fue un placer conocerte’ al lado de Jaime Varela, un imitador oficial de Juan Gabriel. Sin embargo, el show no fue del agrado ni del público ni de los jueces, quienes decidieron que ya era hora de que quedará fuera de la competencia.

La eliminación de la conductora fue celebrada en redes sociales.

Su eliminación desató una lluvia de memes en las redes sociales, además de comentarios de felicidad por parte de los cibernautas, quienes aseguran que tanto ella como Anette Cuburu son muy favorecidas por la producción de la televisora del Ajusco, lo cual le reste credibilidad al nuevo reality show de Venga La Alegría.

No es su sueño cantar

Tras ser dado a conocer que quedaba fuera de la competencia, la conductora, quien recientemente explotó contra aquellos que le recuerdan su pasado con el periodista Carlos Loret de Mola, aseguró ante las cámaras del matutino que ella dio todo de sí en cada una de sus presentaciones y que nunca ha querido ser cantante.

“Di todo, lo disfruté mucho, siempre he dicho que me da nostalgia de mis compañeros, no es mi sueño cantar, pero que se queden los que sí tienen ese sueño y le saquen el máximo provecho. Nosotros sigamos en VLA”, declaró Laura, quien para su última presentación utilizó un entallado atuendo negro con flecos y piedrería, mismo que la hizo lucir fabulosa.

¿Cuál es la edad de Laura G?

La conductora ha formado una hermosa familia al lado de Nazareno Pérez Brancatto.

Laura G tiene 36 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, nació el 28 de junio de 1985 en Monterrey, Nuevo León. Es conocida por ser conductora de televisión, periodista y locutora. Desde el 2016 está casada con el realizador audiovisual Nazareno Pérez Brancatto, quien es padre de sus 2 hijos.

