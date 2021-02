Laura G cuenta cómo fue la historia de amor con su esposo ¡De película!

Con motivo de celebrar el 14 de febrero, los conductores de “Venga La Alegría” contaron las historias de amor con sus parejas, pero sin duda la de Laura G fue una de las más conmovedoras ¡De película!

Recordemos que Laura G se ha consolidado como una de las conductoras más apreciadas de la televisión mexicana, siendo uno de sus trabajos más destacados en el programa “Venga La Alegría” de Tv Azteca.

Y en esta ocasión, la guapa conductora mexicana logró llevarse toda la atención del público al contar cómo se enamoró de su actual pareja, Nazareno Pérez, con quien formó una de las familias más hermosas de la farándula.

De esta manera, Laura G confesó que ella era una de las mujeres que no creían en el amor y matrimonio, hasta que conoció a Nazareno Pérez, quien aparentemente logró cambiarle toda su perspectiva sobre el romanticismo.

Laura G cuenta su historia de amor

La conductora de Tv Azteca reveló que conoció a su actual pareja en casa de Facundo, asegurando que en ese momento ella ya había tocado ‘fondo’ con sus emociones, aceptando y perdonando sus propios errores.

“No puedes avanzar en el mundo del amor si no sacas ese equipaje. Me desintoxique. Cuando ya no estaba buscando y había bajado el vestido de novia de la cajuela, apareció Nazareno”