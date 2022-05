Laura G causa malestar de un famoso conductor de TV, así lo arremetió

Laura G causa malestar de un famoso conductor de TV

Michelle Rubalcava es un famoso conductor de ‘Vivalavi’ que recientemente causa polémica por haber arremetido contra Laura G durante una emisión del programa, esto luego de abordar una entrevista que la presentadora de “Venga la Alegría” le dio a la periodista Inés Moreno.

Fue en dicho matutino que el famoso conductor Michelle detalló que a la famosa siempre le ha caído mal y recordó una anécdota donde ella lo ofendió y que no se le olvida.

Esto fue lo que dijo el afamado conductor Michelle Ruvalcava al respecto: “No me quiero dejar llevar por lo que dicen, pero sí cuando el río suena es que agua lleva. A mí rara vez me hablan bien de Laura G. No es nada contra ella, no lo hago como por venganza, siempre me ha caído mal”.

La enemistad entre Laura G y el conductor

Resulta que en esta ocasión el famoso conductor Michelle Rubalcava aseguró que la conductora se buscó un pleito a lo gratis con él, pues reveló que él nunca había hablado mal de ella, aunque siempre le cayó muy mal.

“Cuando se había dicho yo iba a entrar a un matutino en Televisa, ella dio la noticia en su programa de radio, me lo paso alguien, y dice: ‘Ojalá sí se ponga vivo porque no nada más por vestirse bonito se merezca su lugar en la tele’”, recordó el presentador.

Laura G no se sentía valorada

En unaentrevista que le hicieron a la talentosa Laura G por parte de Inés Moreno comentó que tiene buenas amistades por su trabajo en Televisa, pero que durante esa época no sentía ‘valorada’:

“Siempre es esto de que hay alguien mejor, no hay libertad de decir 'yo valgo esto’, es un juego psicológico donde no te terminas de sentir valorada”.

Por ultimo Michelle Rubalcava arremetió fuertemente contra Laura exponiendo: “Yo no ando buscando mis entradas a las televisoras en las afueras, en las cabañas (en relación a la polémica de la conductora con Carlos Loret de Mola). Que primero ella vea el pasado que trae y después ande criticando a los compañeros”.

