Laura Flores vive TERRIBLE CRISIS del Coronavirus en Estados Unidos

La pandemia del Coronavirus está causando la crisis en varios países y aunque pareciera increíble muchas personas se están viendo afectadas y las celebridades no están descartadas de esta vulnerabilidad, una de ellas es la actriz mexicana Laura Flores.

Resulta que la mexicana Laura Flores publicó un vídeo en su cuenta de Instagram, enseñando cómo quedó un supermercado en Estados Unidos, después de las “compras de pánico” que hubo al registrarse varios casos de coronavirus.

En el video muestra las imágenes del supermercado, mientras va explicando lo siguiente: “En Estados Unidos no hay papel higiénico, o sea no entiendo, no sé qué tiene que ver realmente la necesidad de la higiene y de ser limpios con el coronavirus, pero no entiendo lo del papel higiénico”.

Hay que destacar que Laura Flores también ha dicho que ha tratado de conseguir papel higiénico en tiendas en línea, pero todo ha sido sin éxito, parece que de verdad se ha escaseado en casi todas partes.

Luego de que Laura Flores mostrara los escases en que se están viendo los supermercados en Estados unidos, recomendó a sus seguidores tener buena higiene y cuidarse para no infectarse con el COVID-19.

El cubrebocas de Laura Flores

No hace mucho Laura Flores desde su perfil ocasionó que se abriera un debate entre sus seguidores, ya que varios de ellos aseguraban que la talentosa actriz estaba siendo muy exagerada al usar el cubreboca como medida preventiva al contagio del COVID-19, mejor conocido como coronavirus.

Pero otra parte de sus seguidores se mostraron un poco angustiados al ver la imagen de Laura Flores usando un cubrebocas e incluso hubo quien le preguntó a la actriz sobre un posible brote de coronavirus en Televisa.

