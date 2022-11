Laura Flores se arrepiente de posar para Playboy por este poderoso motivo

La hija de la actriz fue víctima de bullying por culpa de esta polémica portada.

Fue en 1991 cuando Laura Flores dejó a todo mundo con la boca abierta al presumirse en la portada de la revista Playboy. Varias décadas después, la actriz de telenovelas revela que está arrepentida de esta decisión, misma que afectó en gran medida a su única hija.

En entrevista para el programa ‘Siéntese quien pueda’ de Univisión, ella aseguró que posar para esta revista fue una mala experiencia, esto pese a que las fotos fueron realizadas con mucho cuidado para evitar que enseñe de más ante las cámaras y que su edición fue una de las más vendidas en aquella época.

Fue en 1991 cuando la actriz aceptó posar desnudo para la famosa revista para caballeros, decisión de la que hoy se arrepiente.

De acuerdo a sus declaraciones, mismas que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz, quien hace poco confesó que su esposo está hospitalizado, mencionó que fue despedida de una telenovela por culpa de esta portada y que también le generó “un daño muy espantoso” a nivel familiar.

Hija de Laura Flores, la principal afectada

La hija de la actriz fue objeto de burlas en la escuela.

Bajo ese contexto, la estrella de Televisa recordó que su hija María del Cielo fue víctima de bullying en la secundaria por parte de sus compañeros, quienes se burlaban de ella por culpa de estas fotografías hasta el punto en el que ella tuvo que tomar terapia. Por tal motivo, ella se arrepiente y desde ese entonces ha rechazado todo tipo de propuestas.

“Le hice un daño sin querer en su momento a mi hija, se avergonzaba de mí… Cómo me hubiese gustado no hacer esas fotos porque me dolió en el alma que a mi hija le hicieran bullying”, declaró Laura Flores, quien dejó en claro que aceptó posar para Playboy debido a que en aquel entonces no pensaba en tener hijos.

¿Cuál es la edad de Laura Flores?

Hoy en día, la actriz es recordada por sus impecables participaciones en las telenovelas de Televisa.

Laura Flores nació el 23 de agosto de 1963, por lo que ahora tiene 59 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz nacida en Reynosa, Tamaulipas inició su carrera artística en 1980 y hoy en día es una de las celebridades más talentosas de la televisión mexicana.

