Laura Flores explota contra quienes le dicen "ruca": "Vayan a ver a Belinda"

La actriz y conductora mexicana Laura Flores es uno de los rostros más bellos del mundo del espectáculo y por lo que tiene una base de fans sólida que la sigue debido a su trayectoria y carisma.

Sin embargo Laura a menudo recibe muchas críticas debido a su edad, motivo por el que los usuarios de internet recordaron cuando la famosa respondió a estos señalamientos.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Laura Flores es una de las famosas que se rumorea para La Casa de los Famosos 3, aunque hasta el momento no se han anunciado de manera oficial a los participantes de esta edición.

Laura Flores explota contra sus haters

Fue hace algunos meses cuando la afamada artista de 59 años de edad compartió un vídeo en sus cuentas de redes sociales oficiales, en el que habló del constante acoso que recibe de los internautas que la llaman “avejentada”.

La famosa originaria de Reynosa, Tamaulipas reconoció que en ocasiones recurre a los filtros y al Photoshop para verse mejor, pero hizo hincapié en que se ama a sí misma por lo que le importa poco lo que opinen los demás.

Aprovechó para lamentar que existan personas criticando la apariencia de los demás en redes sociales y recomendó a sus haters que si prefieren ver a alguien más joven siempre pueden acudir a otras famosas como Belinda.

"No falta el que me dice: Oye te ves muy ruca, a veces te ves muy bien y a veces no te ves muy bien. Qué querían weyes, si quieren ver a alguien chavo, váyanse a ver a Belinda que está divina ¿no?, pero el que me quiere ver a mí, me ve como soy punto y se acabó".

¿Qué edad tiene Laura Flores?

Laura Flores tiene 59 años de edad y debutó en 1980 con la novela El Combate

Laura Flores nació un 23 de agosto de 1963 en Reynosa, Tamaulipas, por lo que actualmente tiene 59 años y es una destacada actriz y conductora mexicana que desde 1980 se encuentra participando en proyectos en televisión.

Laura Flores se ha caracterizado por sus participaciones en telenovelas como Cómplices al rescate, Destilando amor, Carita de ángel, Una familia con suerte y su más reciente participación fue en Hasta que la plata nos separe.

