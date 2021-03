Laura Flores está arrepentida de haber posado sin nada de ropa en el pasado

Una de las estrellas de telenovelas más guapas es la actriz Laura Flores, quien a sus 57 años sigue siendo el amor platónico de miles de espectadores. Pero en su juventud, la artista aprovechaba cada que podía para enseñar su belleza.

Sin embargo, estas decisiones le “pasaron la factura”, ya que la estrella de la televisión ha confesado que haber posado sin nada de ropa para la famosa revista del conejito, provocó que a su hija mayor le hicieran bullying en la escuela hace un tiempo.

Así lo confesó la actriz mexicana durante una entrevista para el canal de Youtube El Mich TV, conducido por Michelle Ruvalcaba. Ahí la bella actriz declaró que se arrepiente de haber posado desnuda para Playboy, ya que hizo que su hija María recibiera múltiples burlas en la escuela.

Laura Flores explicó que en la escuela secundaria donde va su primogénita, unos adolescentes encontraron fotos de cuando ella posó al natural, y por esto, le hicieron acoso escolar a María.

“Salgo desnuda, pero no se me ve nada; sin embargo salí en la revista. Pasaron los años y alrededor de 2010 le hicieron bullying a mi hija María por ver a su mamá en la revista de Playboy”, declaró la también cantante.

A Laura le dolió mucho que sus acciones del pasado le afectaran a sus hijos/Foto: Univisión

Laura, quien es madre de cuatro hijos, tuvo que hablar con cada uno de ellos para explicarles lo que realmente eran esas imágenes eróticas.

Y aunque ahora ella quisiera regresar el tiempo para no hacerlas, la actriz reveló que en aquel momento era muy joven, sin hijos y soltera, por lo que no pensó que en futuro le afectarían a su familia.

“Como me hubiera gustado no hacer esas fotos porque me dolió en el alma que mis hijos se acercaran a decirme que era complicado”, dijo la estrella.