Laura Flores en recuperación tras cirugía no puede ir al médico por coronavirus

Laura Flores, aislada y en recuperación tras una cirugía de emergencia, no ha podido acudir a sus chequeos médicos debido a la pandemia de coronavirus que la mantiene confinada en su casa en Estados Unidos.

En sus declaraciones en Venga la Alegría, Laura Flores detalló que no ha decidido no acudir al médico para dar seguimiento a su condición para evitar correr el riesgo de contagiarse de coronavirus.

“Tenía cita la semana pasada y no fui, después me la querían pasar para la otra, pero mejor no, me siento bien, sigo las indicaciones que me dieron, pero la verdad no me voy a exponer a ir a un hospital con todo esto”.

La actriz, quien actualmente radica en Miami, también reveló que la situación por la pandemia de coronavirus se ha complicado debido a la escasez de alimentos, por lo que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a regular la venta de comida.

Laura Flores se recupera de cirugía de emergencia

En enero de este año, Laura Flores tuvo que someterse a una cirugía de emergencia tras descubrir que carecía de reflejos y fuerza en su pierna izquierda, causada por una hernia entre dos vértebras.

“Empecé a tener una pérdida de fuerza en la pierna izquierda y para mí todo era derivado de un fuerte dolor del nervio ciático, yo estaba asustada mucho porque ya casi no tenía movilidad en la pierna”.

Laura Flores detalló que se encontraba en México cuando el daño a su pierna se presentó, por lo que se realizó una resonancia magnética que reveló una hernia de disco presionando los nervios de su espina dorsal.

“Tenía una hernia muy importante que estaba bloqueando el movimiento de la pierna, me dijo que si no me cuidaba el daño podría ser irreversible”, aseguró tras viajar a Miami para su cirugía.