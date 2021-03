Laura Flores defiende a Pepillo Origel; pide que lo dejen en paz

Hace un par de semanas te informamos que Pepillo Origel recibió duras críticas en las redes sociales por vacunarse contra la COVID-19 en Estados Unidos, pero todo parece indicar que hay famosos que aplauden la polémica acción del conductor de espectáculos y una de ellas es Laura Flores, destacada actriz de Televisa.

En entrevista para el programa ‘Sale el sol’, Laura Flores defendió a Pepillo Origel y señaló que él tiene derecho a vacunarse, además de que no es el primer mexicano que ha viajado a Estados Unidos para recibir la dosis de la vacuna sin ser residentes del país americano.

“¡Qué bueno! Tiene que haber vacunas para todos, todos tenemos que vacunarnos… ¿Por qué no va a tener el derecho? ¿Sabes cuántos mexicanos se han ido a poner la vacuna a Estados Unidos? Muchísimos. Me encuentro así de gente en el avión que viene platicando: 'Me fui a vacunar'” agregó la destacada actriz de telenovelas.

Por último, Laura Flores pidió al público que dejaran en paz a Pepillo Origel, pues ella considera que el conductor de espectáculos hizo lo que está haciendo varias personas: “Dejen en paz al señor Origel; no me quiero meter en camisa de once varas, pero pienso que el señor Origel hizo lo que están haciendo muchísimos mexicanos”.

Pepillo Origel es criticado por vacunarse contra la COVID-19

Pepillo Origel es duramente criticado por vacunarse contra la COVID-19 en Estados Unidos.

Pepillo Origel se convirtió en blanco de duras críticas por presumir en redes sociales que había viajado a Estados Unidos para recibir la vacuna contra la COVID-19, esto a pesar de que el conductor de espectáculos no es residente de dicho país. Su publicación causó indignación entre los cibernautas e incluso se dijo que recibiría un fuerte castigo por su acción.

Tras varias semanas de señalamiento, el conductor de espectáculos volvió a causar indignación en las redes sociales al presumir que había recibido la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 y que su acción no tuvo consecuencias en Estados Unidos.

¿Crees que Pepillo Origel hizo mal al vacunarse en Estados Unidos? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

Fotografias: Instagram