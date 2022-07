Laura Bozzo y Niurka fueron exhibidas por sus ex parejas en pleno programa

Durante el programa de televisión “Hoy día”, Cristian Zuárez, ex pareja de Laura Bozzo habló sobre el comportamiento que ha tenido la peruana dentro de La Casa de los Famosos, y aseguró que todo para ella es competencia y que incluso se vio con los enfrentamientos con Niurka.

Además de la presencia de Zuárez, también acudió al programa de Telemundo Bobby Larios, ex pareja de la cubana, quien también habló sobre la estrategia que jugó su ex en el reality show y dijo: “Yo creo que fueron las estrategias que usaron las dos”.

En La Verdad Noticias te hemos compartido que han asegurado que la peruana podría ganar el reality show de Telemundo, pues desde el día uno del inicio de la segunda temporada se volvió tendencia en las redes sociales y con el paso de los días se convirtió en una de las favoritas.

Ex de Laura Bozzo rompió el silencio sobre la conductora

Cristian, quien tuvo un romance con la peruana comentó lo siguiente: "Veo a una Laura auténtica...ahora ya sabemos más o menos lo que uno vivió 17 años, es exactamente lo que está pasando con el chico". Expresó Zuárez sobre su ex.

"Es una persona totalmente explosiva". Dijo Cristian.

Los conductores presentaron un video de las reacciones de la peruana con respecto a las nuevas estrategias para la nominación a lo que Zuárez dijo: "Ella es así, es de competir, es todo competencia para ella, y lo demostró con Niurka, hubo una rivalidad incluso en el rating y se lo dijo en su cara".

Por su parte, Bobby Larios comentó que muy inteligente se llevaron las dos y que una de ellas cometió un error, pero lo que causó furor es que mencionó que iba a votar por la cubana, pero cuando ella cambió de estrategia a su ex no le pareció.

Tras los comentarios de los ex, los usuarios comentaron: “Los ex hablando de las ex porque no tienen nada bueno en su vida de qué hablar”, "Ellos agarrados de la fama de Laura y Niurka", "Dos mantenidos hablando de sus sugars". Expresaron.

¿Cuál fue el problema de Laura Bozzo?

La conductora se ausentó de la televisión en el 2021 por un presunto delito fiscal

En agosto del 2021 un juez federal ordenó su captura de la conductora Laura Bozzo por un presunto delito fiscal de más de 12 millones de pesos por vender un inmueble que estaba embargado, pero en octubre, la peruana presentó los requisitos impuestos y quedó suspendida la orden de captura.

