Laura Bozzo terminó con secuelas mentales tras problemas con el SAT

La conductora peruana, Laura Bozzo pasó durante el 2021 uno de los años más difíciles, luego que las autoridades mexicanas lanzaron una orden de aprehensión contra la presentadora por problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y aunque este año pinta un mejor panorama para la famosa, lo cierto es que ha recurrido a ayuda profesional.

Durante una entrevista para medios del espectáculos, Bozzo se sinceró y habló sobre su situación legal y los problemas mentales de salud que esto le dejó. Asimismo, afirmó que es inocente y que sus abogados presentaron todas las pruebas para demostrar que no cometió ningún delito fiscal.

En meses pasados, la misma conductora confesó que pensó en suicidarse para no ir a prisión, por lo que en esta ocasión se sinceró y reconoció que la situación legal le dejó severos daños y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Laura Bozzo buscó ayuda psicológica

La conductora confesó que recurrió a ayuda profesional.

La peruana confesó durante una entrevista para el programa Venga La Alegría que actualmente sufre secuelas físicas y mentales tras enfrentar una situación con las autoridades mexicanas, por lo que reveló que ha tenido que recurrir a ayuda psicológica.

“Hasta ahora tengo ataques de pánico, yo tengo un psiquiatra desde hace varios años. Yo soy medio loca, no voy a decir que no. Desde los 8 años me llevaron por primera vez al psicólogo”, confesó.

Tras ser cuestionada sobre la presunta venta del inmueble embargado, delito fiscal por el cual fue señalada, la conductora detalló: “jamás he cometido este tipo de delitos y el registro público me dio la certificación de que no había ningún embargo. Soy abogada. Tan bruta no voy a ser de vender una casa embargada”.

“Hemos apaleado la orden de vinculación de proceso para dejar el caso, pero de que hay que pagar, sí hay que pagar”, reveló Bozzo.

¿Qué pasó con Laura Bozzo?

La presentadora confesó que está tomando terapias

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la peruana enfrentó un proceso legal tras ser acusada de falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir, incluso la Interpol emitió una ficha roja contra Bozzo. Tras meses de proceso, un juez retiró la orden de aprehensión preventiva contra la presentadora.

Tras el escándalo que protagonizó durante el año pasado por problemas legales con el SAT, Laura Bozzo señaló que el 2021 fue una “pesadilla”, pero también un año de aprendizaje. Asimismo, adelantó que en las próximas semanas se convertirá en abuela de un varoncito.

