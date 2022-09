Laura Bozzo sería parte de Netflix muy pronto

Laura Bozzo es una famosa conductora de 70 años de edad que retomó el programa que abandonó para participar en el reality de Telemundo, pues este se llama “Que pase Laura” e inició este lunes 26 de septiembre, el cual es un talk show como los que acostumbra la conductora.

Hay que destacar que la peruana fue invitada al programa De Primera Mano y manifestó que está muy contenta por su nuevo proyecto. Además aseguró que está cerca de las nuevas generaciones, pues los memes hicieron que los jóvenes la reconozcan.

Por si fuera poco, mencionó que La Casa de los Famosos le enseñó bastante y ahora sabe que así como hay hombre malo, había mujeres que harían lo que fuera por dinero, lanzando una indirecta a Ivonne Montero.

Laura Bozzo en Netflix

“Me pude dar cuenta de que yo era una mujer obsesiva contra los hombres y eso está mal, pues así como hay hombres desgraciados, también hay mujeres por dinero aguantan todo” dijo Laura Bozzo.

Pero eso no es todo, pues entre otras sorpresas, la polémica conductora mencionó que se encontraba en negociaciones con la plataforma de streaming para contar su historia: “Estoy a punto de cerrar mi historia con Netflix”.

Hasta el momento, Laura Bozzo contó que aún no sabe si se tratará de un documental o una bioserie, pero mencionó que están involucrados sus representantes Luis Medina y Alejandra Palomera.

Uno de sus ex podría aparecer en su serie

Entre otros detalles, no descarta que su expareja, Cristian Zuárez, aparezca en su serie, pues había sido una de las relaciones más tóxicas de su vida.

“La relación más tóxica que he tenido en mi vida tiene que estar ¿no? (...) No tengo ninguna mala relación con él, así que no creo que haya problema la verdad” dijo Laura Bozzo sobre su expareja.

Por último, Laura Bozzo desmintió que haya sido amante de un político peruano, Vladimiro Montesinos, y aseguró que se trataba de un rumor, pero que de ser cierto no era del interés de los demás.

