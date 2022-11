Laura Bozzo se sincera y muestra que le aplican inyecciones en la cara

La polémica conductora Laura Bozzo ha recibido un sinfín de críticas por el aspecto de su rostro. Incluso comenzaron a llamarla momia desde que apareció en “La Casa de los Famosos 2” sin nada de maquillaje.

La peruana siempre se ha tomado con humor las críticas, incluso ella misma ha comentado “llegó la momia”. También, recientemente se burlaron de ella cuando anunció que estaría en “La mesa caliente” debido a que afirmaban que abusó de los filtros.

Sin embargo, en esta ocasión impactó a todos al mostrar en un video que se realizó un tratamiento estético para reducir los efectos de envejecimiento en el rostro. Afirmó que no abusa de los filtros, sino que recurre a las inyecciones de bótox.

¿Qué se ve en el video que compartió Laura Bozzo?

Laura Bozzo compartió en su Instagram un video en el que muestra el momento exacto en el que le aplican su tratamiento de bótox por un médico especialista. También, aprovechó la ocasión para responder a quienes se burlaron porque supuestamente abusa de los filtros en sus fotos tras aparecer sin arrugas.

Ya que así demuestra que es su propio rostro que rejuvenece gracias a las inyecciones que le aplican. Ella explica todo esto en un mensaje que acompañó a su vídeo:

“Para los que me dicen que soy puro Photoshop. Empezamos ya con Javier Derma un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer” escribió Laura.

Te puede interesar: Laura Bozzo ya tiene trabajo tras fracasar en La Casa de los Famosos

¿Cuántos años tiene Laura Bozzo?

Edad de Laura Bozzo.

La famosa conductora Laura Bozzo, quien se volvió conocida en el país desde que salió en “Laura en América”, actualmente tiene 70 años.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!