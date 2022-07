Laura Bozzo se puso furiosa contra Ivonne Montero en La Casa de los Famosos

La convivencia entre los habitantes de La Casa de los Famosos se está volviendo más complicada, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que ocurrió luego de que Ivonne Montero ganó el boleto dorado; Laura Bozzo arremetió contra la actriz.

Cabe mencionar que tras la salida de Natalia Navarro, continúan en el reality show de Telemundo Bozzo, Ivonne, Daniella Navarro, Nacho, Toni Costa y Salvador Zerboni, pero algunos de los habitantes le han hecho la vida imposible a Montero, así lo reveló Zerboni.

Anteriormente te dimos a conocer que la peruana y Daniella le hicieron el feo a Montero luego de que "La jefa" dio a conocer que Ivonne se convirtió en la primera finalista del reality show, lo que provocó la furia de la conductora, quien no dudó en arremeter contra Ivonne.

Laura Bozzo discutió con Ivonne Montero tras dinámica

Bozzo furiosa por los dibujos de frijoles que hizo Ivonne

Previamente antes de la dinámica, Montero ocupó una de las mesas de la casa para hacer unos dibujos con frijoles para su hija, pero Laura comenzó a decirle a la actriz que no debe ocupar la mesa porque es de todos.

Tras su enojo, Bozzo empezó a pintar los espejos, pero "La jefa" le llamó la atención y le pidió que los quitara y comentó: "Por favor jefa que limpien también la mesa de los frijoles, la casa es de todos, entonces yo limpió, pero que también limpien allá".

"Está que se muere de envidia, de coraje". Dijo Montero.

Posteriormente, Bozzo tiró los frijoles de la mesa y comenzó a barrer lo que había tirado, por lo que surgió una discusión entre la peruana e Ivonne, pero la actriz tiró a la basura un micrófono que Natalia le hizo a la conductora y Bozzo dijo: "¿Por qué rompes mis cosas?...Yo también voy a romper tus cosas entonces".

Tras lo ocurrido, Laura le dijo a los demás habitantes: "Ivonne se ha puesto a romper mis cosas...esto me lo regaló Natalia lo hizo con sus manos, ella no tiene ningún derecho de tocar mis cosas, me lo rompió en la cara...pasó por acá me empujó".

Ante lo ocurrido, Daniella y Laura comenzaron a tirar las cosas de Ivonne en el piso, así se puede apreciar en un video que compartió la cuenta de Twitter de Telemundo, donde Zerboni dijo: "Esta semana se va a poner pesada...se va a armar la guerra contra la pobre Ivonne, voy a tratar de hacer lo posible por ayudarla".

¿Por qué hay memes de Laura Bozzo?

La conductora ha causado revuelo en redes sociales

Desde que la conductora Laura Bozzo llegó al programa La Casa de los Famosos, los usuarios comenzaron a compartir un sinfín de memes en redes sociales, debido a los polémicos comentarios de la presentadora.

