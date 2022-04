¿Laura Bozzo se peleará con Niurka? dice que solo batalla con “desgraciados”

La nueva temporada de “La Casa de los Famosos” está por comenzar y ante ello ha surgido la duda sobre si ¿Laura Bozzo se peleará con Niurka Marcos?, pues al parecer ambas famosas estarán en el reality y ya han tenido enfrentamientos previos.

Tras ser cuestionada al respecto Bozzo declaró que aún no es un hecho que entre al polémico reality de Telemundo, pero aseguró que de ingresar no lo hará para ganarse un premio, sino para que las personas conozcan cómo es en verdad.

La conductora que tiempo atrás se volvió la burla del Internet al abusar del photoshop, reveló que no tiene intenciones de pelear con la vedette, pues recalcó que ella solo batalla contra “desgraciados”, así mismo indicó: “No me interesa pelearme con las mujeres, cada quien tiene su punto de vista, respeto los puntos de vista de los demás”.

Se rumoró que Laura Bozzo se peleará con Niurka, pero ella lo desmintió

Las famosas tienen conflictos personales desde tiempo atrás

En la conferencia de prensa Bozzo indicó que sus pelean normalmente son con personas de “peso completo, no de peso pluma” y que por lo general pelea con hombres “desgraciados” que ella escoge.

“Yo actúo con inteligencia porque yo elijo a mis enemigos, a mi nadie me elige como enemiga, yo los elijo”, indicó la llamada ‘Abogada del pueblo’.

En cuanto a sus motivos para ingresar al reality show de Telemundo, la conductora indicó que su objetivo no es ganar un premio, sino que su público sepa como es en verdad “No pretendo ganar, voy para que me conozcan, punto”, señaló.

Bozzo comentó que está consciente que la vedette no la puede ver en persona, pero aseguró que a pesar de eso, ella no pretende que se enfrasquen en una pelea. “Cada quien tiene su trayectoria, sé que me ha atacado horrible, pero no me interesa”.

Cabe indicar que a pesar que la conductora aseguró que no pelearía con Marcos aprovechó la oportunidad para enviarle una indirecta pues indicó:

“Sé que ha dicho que soy horrenda y todo lo demás pero la verdad no me interesa ser horrenda con que tenga neuronas todo está perfecto. ¿Qué la cara? Uno paga a cualquier cirujano y te hace cualquier cosa. La cara se arregla. El cerebro, las neuronas, el talento y el corazón, eso no se puede transplantar por tanto que se cuide porque Laura Bozzo tiene neuronas” indicó la famosa.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

La conductora pasó cuatro meses prófuga de la justicia

Tras cuatro meses prófuga de la justicia en México, la conductora peruana reapareció en los medios de comunicación luego que se suspendiera la orden de aprehensión en su contra. Cabe indicar que en agosto de 2021, un juez mexicano impuso prisión preventiva a la presentadora por un presunto delito fiscal de más de 12 millones de pesos al haber vendido un inmueble que se encontraba embargado.

Pero Bozzo ya presentó los requisitos impuestos, por lo que quedó suspendida la orden de captura que existía en su contra. Ahora la conductora está libre y espectadores creen que Laura Bozzo se peleará con Niurka en La Casa de los Famosos.

