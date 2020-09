Laura Bozzo reveló que NO volverá a opinar sobre famosos ¡Escándalo!

Desde hace semanas nos enteramos que Laura Bozzo se encontraba enfrentando una polémica batalla legal, después de que fuera demandada por los actores Irina Baeva y Gabriel Soto por los delitos de difamación, acoso, discriminación y amenazas.

De acuerdo a los informes, esta pareja de famosos acudió a la Fiscalía General de la Ciudad de México para denunciar a la presentadora peruana, quien después de unos días reveló que no existe ningún delito cometido, pero que a causa de este escándalo dejará de criticar a los artistas.

Según Laura Bozzo los comentarios que realizó sobre Irina Baeva y Gabriel Soto, por los cuales está siendo acusada, los realizó mediante su programa “Laura Opina”; razón por la cual la demanda no debería proceder, además de que todos tenemos derecho y libertad de opinión.

“Esta pandemia ya no está para pelearme. No voy a opinar más de famosos, no voy a criticar a nadie. Yo voy a estar haciendo lo que me gusta hacer”