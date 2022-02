Laura Bozzo revela detalles de su bioserie y confiesa que estuvo en la cárcel

La conductora reveló detalles sobre su bioserie.

La conductora Laura Bozzo brindó una entrevista para el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ que conduce Andrés Hurtado en donde habló de su próximo proyecto, una bioserie en donde contará algunos episodios de su vida. Además, confesó que estuvo en la cárcel.

La peruana señaló que Hurtado fue su “ángel” cuando tuvo problemas con la justicia de México, por lo que aseguró que no mueve un dedo si el conductor no se lo permite, incluido su actual proyecto.

En enero, Bozzo dio un adelanto de lo que se podrá ver su bioserie en el cual aseguró tiene mucho qué contar sobre su vida. Sin embargo, en esta ocasión se limitó y no brindó más detalles ante la petición de Andrés Hurtado quien le pidió no hablar del tema.

“No, porque aprendí, y a veces te digo, y a veces te controlo. Por si acaso sigue loca como siempre. Como ella dice soy su manager, soy su asesor, no da un paso sin mi persona porque ahí si me hago harakiri y me mato”, afirmó el presentador.

Laura Bozzo estuvo en prisión

Confiesa que estuvo en la cárcel.

Durante el programa, la conductora recordó que apoyó al peruano Alberto Fujimori en su gobierno, algo de lo que dijo ahora se arrepiente. “Es una de las cosas que más me arrepiento y me duele en el alma haberme dejado llevar por ese glamour y el poder”, aseguró.

Asimismo, reveló que en 1995 fue enjuiciada y terminó en prisión tras haber apoyado al ex alcalde peruano Ricardo Belmont, situación de la cual confesó logró salir gracias a la ayuda de su madre.

“En el 95 fui enjuiciada por el gobierno de Fujimori y Montesinos, y mi madre me sacó de la cárcel. Ellos me enjuiciaron cuando yo apoyaba a Ricardo Belmont. Lo que yo quería apoyar era la lucha contra la subversión, pero no debí haberme metido en eso”, recordó la conductora quien prometió volver para limpiar su nombre.

¿Cuántos años tiene Laura Bozzo?

La conductora es originaria de Perú.

Laura Cecilia Bozzo Rotondo nombre real de la conductora Laura Bozzo nació en Callao, Perú el 19 de agosto de 1952. Actualmente la también abogada tiene 69 años de edad. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, La famosa quien se vio involucrada en un escándalo por su problemas con el SAT, se encuentra alistando su bioserie.

