Laura Bozzo reacciona ante las burlas de Niurka Marcos y así se desquita (VIDEO)

La famosa conductora Laura Bozzo no se quedó callada ante las burlas que le hizo Niurka Marcos, luego de la polémica que se armó, debido a los comentarios que la conductora peruana hizo sobre Irina Baeva.

En las declaraciones anteriores de Niurka Marcos, la famosa defendió a Irina Baeva de las críticas de Laura Bozzo; la "Mujer escándalo" comentó que la conductora peruana es fea y que le tiene envidia a la novia de Gabriel Soto por ser bonita.

Ante los comentarios contundentes de Niurka Marcos, la presentadora Laura Bozzo se defendió de las burlas, y no le importó destrozar a la famosa actriz con sus fuertes declaraciones.

Te puede interesar: Niurka arremete contra Laura Bozzo para DEFENDER a Irina Baeva

Laura Bozzo en su momento comentó sobre la cancelación de la conferencia de Irina Baeva, pues la famosa a través de Instagram, reveló que los organizadores no querían la presencia de la actriz rusa para evitar un escándalo, debido a que Baeva es la actual novia de Gabriel Soto.

Laura Bozzo y su polémico comentario

Las fuertes declaraciones que hizo Laura Bozzo de Irina Baeva, causaron revuelo en las redes sociales, pues algunos usuarios han defendido los argumentos de la conductora peruana, mientras que otros internautas están apoyando a la actriz Irina Baeva, tal y como lo ha hecho Niurka Marcos.

"Fíjate que la belleza de una persona está con el cristal con que lo mides...

...puede ser que para ti yo sea horrenda. Yo me siento linda, me amo y me quiero, pero además, todo lo que yo logré en mi vida mi adorada Niurka, fue por esto" (agarrando su cabeza)... Yo me siento orgullosa de mi trabajo y de lo que hago". Comentó Laura Bozzo tras el contundente mensaje de Niurka Marcos.

Foto: Minuto Neuquen y Gamer Focus.