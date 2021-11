Laura Bozzo promete que volverá para limpiar su nombre, asegura ser inocente

Laura Bozzo ha retomado su cuenta de Instagram para informar que pronto realizará una transmisión en vivo para poder aclarar todas las dudas de sus seguidores sobre su situación legal, ya que la conductora peruana asegura que es inocente de los delitos de los que ha sido acusada y afirmó que regresará para limpiar su nombre.

Después de casi tres meses alejada de las redes sociales, Bozzo realizó una publicación que borró al poco tiempo de compartirla, donde explicó que sus contadores la estafaron y ahora perdió todo el dinero que había ganado con su trabajo; sin embargo, no se encuentra en quiebra.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Laura Bozzo es buscada por la Fiscalía General de la República y la Interpol por presunta evasión fiscal. Pero la conductora aclaró que ella no cometió estos crímenes, y que ocurrieron porque ella confió en personas que no eran las indicadas.

Laura Bozzo aclara que no cometió los delitos que se imputan

Bozzo realizó esta publicación donde compartió una foto con sus padres, pero la eliminó/Foto: Sin Embargo

La peruana de 69 años aclaró en su publicación eliminada que nunca evadió impuestos y tampoco cometió ningún delito: “Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio, jamás evadí impuestos esto fue una auditoría del 2012 los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré perdónenme por ser tan irresponsable”, declaró.

Laura Bozzo aseguró que jamás vendió una propiedad embargada por el Servicio de Administración Tributaria y destacó que pronto se solucionará su situación legal pues no ha cometido nada malo. Además, la también abogada pidió disculpas a sus seguidores por su irresponsabilidad.

“Estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano”, aseveró.

Laura Bozzo quiere regresar a la televisión

Bozzo quiere regresar a la pantalla chica a pesar de la denuncia en su contra/Foto: El Universal

La estrella de Televisa también mencionó que espera pronto regresar a la televisión: “Pronto esto se aclarará si hubiera sido ladrona no estaría así y no estoy en la quiebra por las propiedades que ustedes papás me dejaron lo que gane lo perdí todo pero tengo talento y volveré a trabajar prometo esta vez hacer todo bien y no confiar en nadie es que solo sirvo para la tele es mi vida”.

Además, Laura explicó que aunque perdió gran parte de su fortuna aún logra mantenerse por las propiedades que sus padres le heredaron. Aunado a ello, Laura Bozzo señaló en sus redes sociales que por todo este suceso ahora tiene depresión, pero va a seguir adelante para poder retomar su carrera y salir de este problema.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!