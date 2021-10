Laura Bozzo presuntamente criticó y se burló de Adamari López

Laura Bozzo continúa en medio de la polémica, ya que la conductora peruana no sólo está enfrentando acciones legales en su contra por un presunto delito fiscal de 13 millones de pesos mexicanos, sino que recientemente se filtraron unos audios donde supuestamente criticó a varios famosos, entre ellos a Adamari López.

De acuerdo con el programa “Chisme No Like”, la “Señorita Laura” habló mal de Televisa, Pepe Bastón, Eva Longoria, Verónica Castro, Yolanda Andrade y Adamari. Según trascendió, ella se “aguantaba” porque debía trabajar y generar rating para no ser “expulsada” de dicha televisora.

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, en los audios filtrados Laura Bozzo también arremetió contra los mexicanos, a pesar de que sus mayores éxitos televisivos los ha conseguido en este país.

¿Qué dijo Laura Bozzo de Adamari López?

Al parecer, Laura está en desacuerdo que Adamari comparta sobre su experiencia con el cáncer y el divorcio/Foto: Mdzol

En los audios que presentó “Chisme No Like”, Bozzo ataca a la ex de Toni Costa, específicamente hablando del cáncer de mama que la puertorriqueña vivió durante el 2004. Al poco tiempo del padecimiento, Adamari López se divorcio de su esposo en ese momento, el cantante Luis Fonsi.

Desde aquel entonces, Adamari muestra su cicatriz tras sobrevivir al cáncer y habla al respecto sobre su separación, pero parece que esto no es del agrado de Laura Bozzo: “Pero no la niña de siempre, Adamari López, que tuvo cáncer, pobrecita y entonces el marido la dejó, y entonces se revictimiza, no mam*s”, declaró la peruana.

“Yo también tuve cáncer, me dejaron, me pasó de todo y no me voy a revictimizar, yo tengo la bandera del guerrero”, argumentó Bozzo, quien padeció la misma enfermedad en el año 2017.

Adamari aún no ha hablado sobre las críticas de Laura Bozzo

López por ahora no ha hecho comentarios al respecto sobre las críticas/Foto: Heraldo USA

A pesar de las fuertes declaraciones de Bozzo, Adamari López no ha respondido a las críticas en su contra. Ya que la conductora y actriz posiblemente está enfocada en su vida personal y profesional, por lo que las crueles burlas de Laura no le han afectado.

Sin embargo, durante el programa “Chisme No Like”, los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain informaron que la ex pareja de Laura Bozzo, Christian Suárez, los ha amenazado para que dejen de revelar los audios de la conductora peruana.

