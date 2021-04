La Verdad Noticias te cuenta que la polémica entre Frida Sofía y Enrique Guzmán sigue dando de que hablar en las redes sociales y ahora ha sido Laura Bozzo quien ha dado su opinión al respecto, pues ella considera que la hija de Alejandra Guzmán debe presentar pruebas.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Laura Bozzo señaló que las acusaciones de Frida Sofía en contra de su abuelo le causaron un gran impacto, pues ella le tiene un gran aprecio al cantante, a quien se refirió como un semidiós y con una carrera intachable.

“Me tiene en estado de shock, porque para mí Enrique Guzmán es un semidios, para mi Silvia Pinal es la estrella más deslumbrante de México y esto me parece terrible, muy doloroso porque creo que tiene él tiene una carrera impecable”, declaró la conductora.

Laura Bozzo asegura que Frida Sofía debe presentar pruebas de las acusaciones que realizó en contra de Enrique Guzmán.

Asimismo, Laura Bozzo dijo tenerle un gran aprecio a Frida Sofía, por lo que opinar de este caso le resulta muy complicado ya que ella se ha caracterizado por defender a la mujer. Es por ello, que la conductora prefiere que la hija de Alejandra Guzmán presente pruebas de las acusaciones que hizo en contra de su abuelo.

“A Frida le tengo mucho cariño y estoy entre la espada y la pared en este tema. Toda mi vida he defendido los derechos de las mujeres, he hablado del abuso, la violencia que hay en las familias, pero tampoco podría aceptar una denuncia sin ningún tipo de pruebas”, añadió Laura Bozzo.

La conductora de ‘Laura sin Censura’ mencionó que hay mujeres que inventan abusos para perjudicar a otros, eso sí, aseguró que no busca desmeritar las palabras de Frida Sofía: “Bajo ninguna circunstancia voy a ser cómplice de cosas que no son reales, porque ya hay muchos casos de mujeres que inventan. Con esto no estoy diciendo que esté mintiendo”.

Laura Bozzo asegura que Frida Sofía debe hacerse pruebas psicológicas

Por último, Laura Bozzo señaló que una buena opción es que Frida Sofía se realice un peritaje psicológico y presente pruebas suficientes en dado caso de que ella decida llevar las acusaciones que hizo en contra del cantante Enrique Guzmán por la vía legal.

“Estaría bueno que se le haga un peritaje psicológico, una investigación y que se presenten las pruebas del caso porque no sólo es el abuelo sino también los novios de la mamá. Quien afirma un hecho tiene que probarlo”, finalizó la conductora peruana.

¿Crees en las declaraciones de Frida Sofía? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales