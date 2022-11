Laura Bozzo pide a ex novia de Nicky Jam que vaya al psiquiatra por esta razón

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Aleska Génesis recurrió a la brujería para volver a enamorar a su ex Nicky Jam. Aquel video donde aparece con una extraña mujer se viralizó en las redes sociales lo que ha desatado un sinfín de reacciones de los internautas, incluso de Laura Bozzo.

Pero ¿cómo reaccionó la peruana? La conductora se ha caracterizado por ser una mujer explosiva y directa para dar un comentario y tras la polémica que desató Aleska, la presentadora no se quedó callada y le pidió que vaya al psiquiatra, aunque su recomendación dividió opiniones.

Y es que, la conductora Laura ya es parte del programa de televisión “La mesa caliente”, donde habla sobre algunos famosos y famosas del medio del espectáculo, pero cuando las conductoras abordaron la situación de la ex del cantante, la peruana despotricó contra la modelo venezolana.

Laura Bozzo arremetió contra Aleska Génesis

La presentadora se expresó de la situación y dijo que es un asco, y comentó que la modelo debe ir al psiquiatra porque tiene problemas mentales: “Una persona que no tiene autoestima, que no se ama, que necesita de un brujo para retener a un hombre, primero no se quiere tampoco así misma para nada”. Comentó.

Por su parte, las demás conductoras del programa de Telemundo comenzaron a reírse tras los comentarios de la peruana, mientras que los usuarios la criticaron: "Mira quien habla de ir con un psiquiatra, ella es la que necesita". Dijo un usuario.

Instagram de Laura Bozzo

La conductora peruana cuenta con miles de seguidores en Instagram

La conductora Laura Bozzo aparece en Instagram como "laurabozzo_of" y cuenta con más de 856 mil seguidores donde ha compartido fotos y videos de sus proyectos, así como el reencuentro con su hija Alejandra de la Fuente a quien no había visto desde hace más de cuatro meses.

