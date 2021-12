Laura Bozzo pensó en suicidarse para no ir a prisión

La presentadora peruana de 69 años de edad, Laura Bozzo afirma estar pasando por momentos muy difíciles, pues el hecho de imaginarse en la cárcel la pone muy mal, por ello pensó en suicidarse aventándose de un quinto piso, pero no se atrevió a hacerlo.

Según contó la misma presentadora que se encuentra prófuga de las autoridades por acusaciones aparentemente probadas en su contra,está viviendo una pesadilla, pues a su edad ya tiene ciertos problemas de salud que se están agravando.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que la misma Bozzo dijo que había aprendido la lección que se quedará callada y no volverá a hablar mal de nadie, esto luego de que perdiera la demanda por difamación contra Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes presentaron cargos en su contra por hablar sin fundamentos.

La peruana no quiere pisar la cárcel otra vez

La peruana señala que está viviendo una pesadilla y alegó que sus contadores le hicieron una mala jugada, por eso es que está siendo acusada de evasión fiscal, ya que presuntamente estaba tratando de vender un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“En 2012 me hicieron una auditoría y los contadores “olvidaron” informar al SAT sobre mi cambio de domicilio, lo que sumado a otras cosas, que no hicieron bien, me creó más problemas”.