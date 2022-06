Laura Bozzo pelea con Ivonne Montero y termina ofendiendo a su madre

La actitud de la conductora peruana ha causado ira e indignación entre los cibernautas.

La inesperada eliminación de Niurka Marcos encendió los ánimos dentro de La Casa de los Famosos 2 y una prueba de ello es la fuerte pelea que se suscitó entre Ivonne Montero y Laura Bozzo. Sin embargo, el detalle que indignó a los cibernautas es que la conductora peruana rebasó los límites al ofender a la madre de la actriz.

Al calor de la discusión, Laura le pidió a Ivonne que no le dirigiera la palabra, argumentando que era una gran celebridad en comparación a ella. Ante dicha declaración, Ivonne la llamó ridícula, lo cual no fue del agrado de la originaria de Perú, quien arremetió contra su madre.

La enemistad entre ambas celebridades se sale de control ����pic.twitter.com/5fk0vDil0W — Luis Cisneros (@iamlviscsnrs) June 22, 2022

“Con mi mamá no te metas”, respondió Ivonne visiblemente enojada. Al ser confrontada, Laura aseguró que ella no hubiese tenido el valor de enfrentarse a Niurka, que es por quien estaban discutiendo. Cabe destacar que este no es la primera pelea entre las dos, pues semanas atrás Laura ofendió a Ivonne al decirle que “va de cama en cama”.

Fans desaprueban actitud de Laura Bozzo

Los fans comienzan a hartarse de la actitud de Laura Bozzo y amenazan con sacarla de la competencia.

Los fans comienzan a hartarse de la actitud de Laura Bozzo y amenazan con sacarla de la competencia.

El enfrentamiento entre Laura e Ivonne no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes lamentan que la conductora peruana esté teniendo ese tipo de actitudes, mismas que perjudican su imagen y le restan popularidad. Incluso, hay quienes aseguran que ya están hartos de ella y que esperan su nominación para votar en su contra y eliminarla.

“Increíble, Laura pasó de ser la consentida a la más odiada en cuestión de minutos”, “Laura es la nueva Niurka, ya sabemos que es lo que tenemos que hacer”, “Ya cae mal, que le baje dos rayitas o la sacamos” y “Admiro la paciencia de Ivonne, con las madres no” son algunas de las críticas que se leen en Twitter al respecto del reality show de la cadena Telemundo.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos 2 podría traer de vuelta a un participante eliminado

¿Dónde ver La Casa de los Famosos 2?

11 celebridades compiten entre sí para llegar a la gran final y ganarse el premio de 200 mil dólares.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, La Casa de los Famosos 2 se transmite únicamente por la señal de Telemundo. No obstante, es importante que sepas del contenido exclusivo y la emisión continua 24/7 de todo lo que ocurre dentro del show que ofrece el sitio web del canal hispano.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales