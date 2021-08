Laura Bozzo no se entrega a la justicia “por estar enferma”

El día de hoy era la fecha límite para que Laura Bozzo se presente de manera voluntaria al reclusorio de Santiaguito, esto tras ser vinculada y ser dictada su prisión preventiva por el presunto delito de defraudación fiscal. Sin embargo, la conductora no acudió a la cita y hará hasta lo imposible para no hacerlo.

De acuerdo a información del periodico Reforma, la también abogada presentó una solicitud de amparo ante el juez federal que lleva su caso para que suspenda su prisión preventiva bajo el argumento de que padece una enfermedad pulmonar, pues teme que este pueda agravarse durante su estancia en prisión. Además mencionó que es una persona mayor.

La conductora debía presentarse por su propio pie al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito.

Se sabe que la conductora del programa Laura Sin Censura tenía hasta las 5pm para presentarse en el penal de manera voluntaria. Al no hacerlo, se espera que en las próximas horas se ordene su captura y con ello inicie su búsqueda. De igual forma se reveló que ella está escondida en un hotel de Polanco, el cual ya comienza a impedir el acceso a la prensa.

Bozzo da sus primeras declaraciones

En entrevista exclusiva para el noticiero peruano ATV Noticias, la conductora estrella de Televisa mencionó que ella no tiene pensado fugarse de México. También dejó en claro que no hablará del tema y que quienes lo harán serán sus abogados: “No, no sé de dónde salen todas estas cosas. Yo de ese tema ya no habló, para eso están mis abogados”.

¿Qué pasó con Laura Bozzo?

La vivienda que vendió la conductora de manera indebida garantizaba al SAT el pago de un adeudo de 13 millones 769 mil pesos.

La Verdad Noticias te dio a conoce hace unos días que las autoridades mexicanas habían dictado prisión preventiva contra Laura Bozzo tras ser acusada de vender indebidamente un inmueble embargado por el SAT. Por dicho delito, la conductora de televisión podría pasar hasta nueve años en la cárcel. Hasta el momento se desconoce su paradero.

