Laura Bozzo manda contundente mensaje a quienes la llaman "vieja"

El mensaje de Laura a las mujeres de la tercera edad

Laura Bozzo continúa demostrando por qué es de las celebridades favoritas de 'La Casa de los Famosos', emisión donde se encamina para llegar a la gran final.

La peruana constantemente batalla con su ego y autoestima que resultan dañadas cada que alguien la insulta referente a su edad.

Tal como la ocasión en que estalló contra Natalia por llamarla vieja, la conductora ahora hace frente a los prejuicios y mirando hacia la cámara envia un poderoso mensaje a las mujeres de su edad.

El mensaje de Laura a las mujeres de la tercera edad

En la transmisión 24/7 de 'La Casa de los Famoso', programa que se caracteriza por darnos noticias de la farándula, la conductora de Talk Shows dedicó un poderoso mensaje a sus detractores y a todos aquellos que hacen burla de su edad.

"Me vale si ríen de mi, porque no me interesa, yo me amo, esto va para todas las mujeres de mi edad que piensan que son unas ancianas, yo no soy una anciana, me siento joven, amo mi cuerpo, amo mi cara"

Además envió un mensaje a las mujeres que, como ella, pudieran sentirse mal ante los comentarios.

"Acá no hay viejas, está en el espíritu, la vida está para vivirla a cualquier edad, yo me amo"

Como era de esperarse en redes los internautas aplaudieron su respuesta y por ende piden a la producción mantenerla hasta el final y hacerla ganadora de la temporada.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos 2: Laura Bozzo se vuelve la reina de los memes

¿Cuántos años tiene Laura Bozzo?

¿Cuántos años tiene Laura Bozzo?

Nacida el 19 de agosto de 1952, la presentadora peruana Laura Cecilia Bozzo Rotondo, tiene actualmente 69 años de edad.

Orgullosa de sus años de experiencia, la conductora busca demostrar que aún tiene con qué mantenerse en la televisión y con ello enviar un mensaje a las mujeres de su edad.

Como te hemos comentado en 'La Verdad Noticias', tras su exposición en el reality show, Laura Bozzo ahora es favorita de las redes y piden sea coronada como la reina de la temporada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!