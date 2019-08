Laura Bozzo le tira con todo a Alejandra Guzmán por pleito con Frida Sofía.

En los últimos meses se han vivido muchas situaciones polémicas entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía tras una guerra de declaraciones entre ambas, ahora la conductora peruana Laura Bozzo declaró que “uno siembra lo que cosecha”; en relación a lo que ha acontecido con la situación entre la hija de Enrique Guzmán y su nieta.

“Es importante este tema. Nunca hay que hablar de una madre, para mí una madre es algo sagrado, pero uno cosecha lo que siembra. Y creo que una madre no está para dar dinero solamente, para dar bienes materiales. Una madre está para dar amor, dar consejos, para predicar con el ejemplo”, dijo Laura Bozzo.

La conductora polémica se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y siempre habla con sinceridad ante los cuestionamientos de la prensa; por ello no se quedó callada al ser cuestionada sobre los problemas entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía al tener una exclusiva con la revista People en Español.

Laura Bozzo habla de los problemas de Alejandra Guzmán y Frida Sofía

“Creo que Frida es una joven que ha carecido de amor, creo que es una joven muy sola y ese tipo de cosas te marcan. Es muy duro”, expresó Bozzo, quien agregó que siempre se mantiene en contacto con sus dos hijas.

Todas estas palabras las dijo en referencia a que ella por experiencia propia sabe lo que es el amor de madre y la importancia de estar con ellos para su futuro.

“Pero el hecho de vivir solita y de no tener a nadie que te cuide y te proteja, es terrible, para eso no se tienen hijos. Los hijos se tienen para dedicarles tiempo, educarlos, enseñarles valores. No te quejes de un hijo que el día de mañana hace una barbaridad cuando tú no le enseñaste con el ejemplo y con tu palabra lo que tenía que hacer desde niña”, añadió.

