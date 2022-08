Laura Bozzo le robó un beso en la boca a Potro y así la criticaron

Desde la salida de Laura Bozzo de La Casa de los Famosos, la conductora ha compartido al público cómo fue su experiencia al estar por más de 80 días encerrada en aquel lugar y convivir con varios famosos las 24 horas del día.

Y es que, en La Verdad Noticias te compartimos que la peruana se convirtió en la última eliminada de esta segunda temporada, pues no logró llegar a la final y ser una de los cinco finalistas del reality show de Telemundo.

Pero, tras su salida de la polémica casa, sigue dando de qué hablar, pero ahora lo que hizo en pleno programa de televisión dejó en shock a varios, incluso los internautas no dudaron en criticar lo que hizo con uno de los ex habitantes de esta segunda temporada.

Laura Bozzo le plantó tremendo beso al Potro

Durante una de las galas del programa donde Héctor Sandarti y Jimena Gállego platican con el eliminado con la presencia de otros ex participantes, Bozzo protagonizó un bochornoso momento, pues le plantó tremendo beso al "Potro", quien quedó sorprendido por el beso en la boca.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la peruana se da un beso con el ex participante, pues en las noticias de la farándula te dimos a conocer el primer beso entre ellos, y todo surgió durante una de las fiestas que se hicieron en la casa.

Por su parte, los usuarios comentaron: "“Ese beso no es de una señora que tiene valores, se respeta y no necesita hacer nada para dar show”, “Laura no deja de ofender a la gente”. Mientras que otros quedaron sorprendieron por lo que hizo la conductora.

¿Qué pasó con la presentadora Laura Bozzo?

La presentadora fue la última eliminada del reality show de Telemundo

La conductora Laura Bozzo fue eliminada de La Casa de los Famosos debido a los conflictos que ocurrieron en las últimas semanas con Ivonne Montero, pues la polémica desató el enojo del público, y solo el 10% votó por ella.

