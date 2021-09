Laura Bozzo le dice adiós a las redes sociales; asegura que fue hackeada

La Verdad Noticias te dio a conocer el día de ayer que Laura Bozzo regresaba a las redes sociales para pronunciarse sobre el delito fiscal en el que se ha visto involucrada y por el cual ha tenido que permanecer alejada del ojo público por varias semanas. Sin embargo, todo parece indicar que aquellos mensajes, hoy eliminados, fueron productos de un hackeo.

Dicha situación fue dada a conocer por la misma conductora, hoy prófuga de la justicia, quien además reveló que desaparecerá de las redes sociales durante las próximas dos semanas para enfocarse en solucionar sus problemas legales. Eso sí, dejó en claro que no tiene planes de abandonar México, país que ha sido su hogar desde hace más de 10 años.

La conductora desparecerá de las redes sociales por dos semanas.

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta porque ha sido jaqueada; por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México. Los amo”, escribió la estrella de televisión desde su cuenta oficial de Twitter.

Rompe el silencio sobre su caso

El día de ayer se hizo viral en redes sociales un mensaje donde Laura Bozzo admitía haber confiado en delincuentes, quienes le hicieron tener problemas con el SAT por más de 12 millones de pesos. Según la conductora, ella está consciente de que no cumplió con sus obligaciones, pero también asegura que no puede pagar debido a que está encerrada.

“Siento no haber cumplido, entendí que tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque mis problemas de salud, avalados por los médicos eran una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, cómo hacerlo encerrada, lo que se debe se paga”, fue el mensaje que compartió en Twitter, el cual eliminó más adelante sin razón aparente.

Mientras tanto, en los comentarios ella aseguraba que está dopada por la depresión que padece a causa de esta situación y que sus hijas le están ayudando a vender su departamento en Acapulco para poder saldar la deuda, pues su intención nunca ha sido el no pagarle a las autoridades.

¿Cuál es el delito que cometió Laura Bozzo?

La peruana se encuentra prófuga de la justicia y las autoridades mexicanas temen que abandone el país.

A principios de agosto pasado se informó que Laura Bozzo fue procesada por una presunta evasión fiscal en México al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria, el cual garantizaba el pago de un adeudo superior a los 12 millones de pesos. En el peor de los casos, la conductora podría pasar hasta 9 años en la cárcel.

Fotografías: Redes Sociales