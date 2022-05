Laura Bozzo lanza dura amenaza a Niurka en La Casa de los Famosos 2

Laura Bozzo es una de las polémicas figuras del espectáculo que está haciendo de las suyas en La Casa d ellos Famosos 2, ya que todos los días da de qué hablar y siempre esta buscando un conflicto con alguno de sus compañeros.

Hay que recordar que desde hace unos días llegó a tener diferencias con Niurka Marcos a quien “culpó" por haber estado en la lista de los nominados, incluso aseguró que la productora era su amiga y que seguramente algo estaban planeando.

Tal parece que no todo es como parecía, pues ahora la polémica Laura Bozzo reunió a todos sus compañeros y le pidió disculpas públicamente, aunque al parecer esto duró muy poco porque hace unas horas después de haberse dado a conocer el participante que fue el que se salvó de la nominación por parte de sus compañeros, la conductora estalló.

La amenaza de Laura Bozzo

Por lo que se puede ver, Laura Bozzo durante una plática que tenía con sus compañeros en el interior de la cocina, donde también se encontraba Niurka, a quien aprovechó para advertirle que si seguía dentro del programa, le haría la vida imposible.

“Recen con toda su alma, yo espero que Niurka les rece a todos sus santos con todo su corazón, que yo me vaya, porque no le va a convenir que yo me quede, porque ya me di cuenta como es este juego, ahora voy a jugar mi jugo” reveló la conductora.

Por si fuera poco, Bozzo insinuó que se vengaría de la vedette y que comenzaría tener una nueva estrategia, porque ya estaba cansada de tanta hipocresía dentro de la casa, debido a cómo se han manejado las nominaciones.

Es por eso que Laura Bozzo ha llegado a pensar que Niurka no voto por ella o no la salvó, cuando en realidad fue de las pocas que realmente quiere que se quede, pero ninguno de los participantes puede hablar al respecto porque podrían ser sancionados.

Niurka se puso a llorar

Fue durante la disculpa pública que hace unos días realizó Laura admitió que se había equivocado y que incluso ella no tenía nada que ver si es que al final tendría que salir del concurso.

Cabe destacar que por parte de la vedette Niurka no dejaba de llorar y hasta abrazó a su colega por sus palabras, pero aclaró que lloraba porque si llegara a salir ya no tendría con quien pelear durante la competencia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!