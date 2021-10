Laura Bozzo de nueva cuenta está en el ojo de la prensa ya que se filtraron un par de audios en el programa de Youtube "Chisme No Like" en donde evidencian a la conductora peruana despotricando contra México, Televisa y grandes personalidades del gremio del espectáculo.

Aseguró que era una pesadilla vivir en México, país que por años la cobijó tras problemas legales en su natal Perú.

"Es una verdadera pesadilla vivir acá, aseguró Laura Bozzo".

En audios presentados por Elisa Beristain y Javier Ceriani, se escucha a la famosa señorita Laura a quien le retiraron la prisión preventiva estaba inconforme con Televisa, Pepe Bastón, Eva Longoria, Verónica Castro y hasta la conductora Yolanda Andrade, pero aclara que aguantaba porque necesitaba el trabajo.

Laura Bozzo dice que nunca la quisieron

La popular peruana afirma que en la televisa nunca la quisieron, señalando principalmente al productor Pepe Bartón y a su esposa Eva Longoria.

La mujer indicó que su única oportunidad en Televisa fue porque se encontraba en una crisis de raiting contra TV Azteca.

"Son gente de mier#$% ¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaban ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron", se escucha decir a Bozzo.

Por su parte, la abogada mencionda que muchos de los logros que tuvo en Televisa se debieron a que ella se movió para que funcionara y no por el apoyo de estos.

"Si yo no me muevo con la Visa y me quedo allá y los mando a la chingada y me voy donde César Conde, donde todos los presidentes de cadenas; pues yo no he firmado nada con Televisa, absolutamente nada está confirmado", confirma Laura en el audio.

Señorita Laura contra Televisa

Filtran audios de la señorita Laura

La conductora también se expresó en contra de la presentadora Yolanda Andrade tras hablar de la sexualidad y vida privada de Verónica Castro.

"Verónica le dejó fortunas a Televisa y hasta ahora se las deja y sin embargo, defienden a Yolanda Andrade. Pero yo sé que hay detrás de todo esto y cuál es el círculo de bisexuales que se maneja", se escucha decir a Laura Bozzo.

