Laura Bozzo se ha convertido en blanco de duras críticas en las redes sociales por haber insultado a Lolita Cortés durante el segmento ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ del matutino de Televisa, lo cual demuestra una vez más que entre ellas dos ha surgido una fuerte rivalidad.

Tras la presentación de su baile junto a Carlos Bonavides, la conductora se enfrentó a gritos con la ex jueza de La Academia, quien le había dado bajas calificaciones por su participación, bajo el argumento de que ella no estaba procurando dar su mejor esfuerzo en el escenario.

Sin embargo, el público quiso salvar a Bozzavides, lo cual la conductora de ‘Laura Sin Censura’ aprovechó para burlarse de Lolita, a quien llamó “P*rra”, esto en referencia a la canción de ‘Ábranse Perras’ de Gloria Trevi, misma que la pareja bailó sobre el escenario de “Las Estrellas Bailan En Hoy”.

Aunque el insulto no fue televisado, Macky González, quien también participa en el segmento, declaró ante las cámaras que no estaba de acuerdo con la actitud de Laura Bozzo: “Lo que acabo de ver, de verdad no está planeado, a mí me parece una falta de respeto enorme, no quiero estar aquí si así se manejan las cosas”.

Pero todo parece indicar que Lolita Cortés no se enojó por el insulto de la conductora peruana, pues declaró lo siguiente: “Que a mí me griten perra no me duele, amo a los animales y es un halago, porque son los seres más leales que hay en el mundo, así que a mí no me ofendió”.

Lolita Cortés y Laura Bozzo, la nueva rivalidad de Televisa

Una nueva rivalidad ha surgido en el programa 'Hoy' de Televisa.

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la peruana y la ex jueza de La Academia habían comenzado a tener roces dentro del programa, esto a causa de las críticas que ella le daba a su participación: “Aquí no se viene uno nada más a divertir, aquí hay una responsabilidad de por medio porque se está buscando ser el mejor”.

Las palabras de Lolita Cortés no fueron del agrado de Laura Bozzo, quien le aseguró que ella estaba haciendo un gran esfuerzo al participar, esto debido a que combinaba los ensayos con las grabaciones del programa ‘Laura Sin Censura’, pero aquello no le importó a “La jueza de Hierro” como le llaman en ‘Hoy’.

¿Crees que la rivalidad entre Laura Bozzo y Lolita Cortés es real? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales