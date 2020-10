Laura Bozzo hace tremendo berrinche y DESPRECIA a reportero mexicano

Laura Bozzo se encuentra protagonizando una nueva polémica, pues al darse a conocer que contra demandará a Irina Baeva y Gabriel Soto, fue interceptada por un grupo de reporteros, quienes la cuestionaron acerca del tema; sin embargo, se negó a dar declaraciones y explotó al notar la presencia de un medio de comunicación en particular.

Durante su encuentro con los reporteros, Laura Bozzo se mostró molesta al notar que estaba presente un reportero del programa ‘Chisme No Like’, con quienes también enfrenta un proceso legal, por lo que la conductora hizo tremendo berrinche y aseguró que no contestaría las preguntas hasta que aquella persona abandonara el lugar.

"Si sigue ese programa ahí, yo no voy a dar declaraciones. No, nos vamos o sacan esa cámara… Les digo, los amo con toda el alma, pero a mí nadie me puede obligar a dar declaraciones a una cámara, entonces si ustedes quieren que les de declaraciones que se retire esa cámara, por favor", indicó la conductora a los demás periodistas.

Laura Bozzo explica altercado con la prensa

Una vez que el reportero mexicano se alejó del lugar donde se encontraba Laura Bozzo, ella misma aclaró su reacción al revelar que no está dispuesta a dar entrevistas a medios de comunicación que, según sus propias palabras, le han causado daño deliberadamente.

Laura Bozzo se ha convertido en una de las figuras más polémicas del medio del espectáculo.

Por último, la conductora lanzó duros comentarios en contra de aquellos artistas que se niegan a hablar de su vida privada, pero prefirió no opinar sobre Irina Baeva, quien hace unos días tuvo un fuerte encuentro con un reportero en Nueva York.

"La verdad yo no lo vi. Como declaré hace un buen tiempo a todos ustedes, Laura Bozzo se caracteriza por defender a las mujeres, Laura Bozzo se caracterizó por atacar a los desgraciados y ya Laura Bozzo no habla de artistas", finalizó la controversial conductora.

Fotografías: Instagram