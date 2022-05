Laura Bozzo hace llorar a Niurka Marcos en La Casa de los Famosos 2

La tensión está provocando fuertes enfrentamientos entre las celebridades.

Los días pasan y la tensión comienza a hacerse presente en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, sobre todo ahora que se ha revelado que Nacho Casano, Osvaldo Ríos, Juan Vidal, Toni Costa, Mayeli Alonso y Laura Bozzo han sido los primeros nominados.

El anuncio no fue bien recibido por la conductora peruana, quien le aseguró a sus compañeros que sería la primera eliminada del show, esto debido a que dicha decisión le corresponde al público y está consciente que no es muy querida. Por tal motivo, ella mencionó que abandonaba la competencia de manera voluntaria.

Más adelante, las celebridades se reunieron para intercambiar opiniones sobre los primeros nominados del show. Sin embargo, la plática amena fue interrumpida por Laura, quien a modo de reclamo le pidió a Niurka que dejará de burlarse de su situación a lo que ella le respondió que “no se creyera tan importante”.

Tras darse cuenta de su error, la conductora, quien hace unos días sufrió una caída dentro de la casa, intentó dialogar con la ex pareja de Juan Osorio pero ella estaba tan enojada por el reclamo injustificado que optó por ignorarla. Con el fin de que el problema no empeore, sus compañeros le pidieron que la deje en paz e intentara arreglar las cosas más adelante.

Visiblemente apenada, la conductora peruana citó a todos los integrantes del show en un mismo lugar para disculparse públicamente con Niurka Marcos, asegurando que su reacción con ella no fue la debida y que se dejó llevar por la sorpresa de saber que estaba nominada y que su permanencia en la competencia corre peligro.

“Quiero pedir disculpas y creo que se vale, yo he tenido problemas de bullying y siempre estoy a la defensiva y creo que mi actitud fue muy grosera con Niurka, creo que no se vale porque estos días ella ha tratado en todo momento de llevarse bien conmigo y lo que hice no tiene nombre, yo quiero pedirle perdón, yo no soy de pedir perdón”, declaró Laura Bozzo.

Por su parte, “La Mujer Escándalo” no pudo evitar romper en llanto y aceptó sus disculpas dándole un efusivo abrazo. Mientras tanto, en redes sociales aseguran que la conductora peruana está logrando reivindicarse ante el público al demostrar que no es tan hostil como suelen presentarla e incluso hay quienes la han nombrado la reina de los memes del show.

