Laura Bozzo explota contra conductores de Chisme No Like

La controvertida conductora Laura Bozzo discutió acaloradamente con los conductores del programa Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, durante una emisión en la que la peruana participó por vía telefónica.

La “Señorita Laura” estaba tratando de esclarecer las acusaciones en su contra por presunta evasión fiscal y aprovechó para reclamarle a los conductores por algunos comentarios que han hecho sobre su persona.

En septiembre, cuando recién habían surgido las acusaciones en su contra, Bozzo admitió haber confiado en delincuentes que la llevaron a ser perseguida por el SAT e incluso a huir de México.

Laura Bozzo pelea en Chisme No Like

Mientras la famosa peruana intentaba aclarar con el público que no estaba huyendo y cuál era su situación con el SAT, Elisa aprovechó para hacer que escuchara el audio en el que supuestamente insulta a los mexicanos y a Televisa.

“Daría la vida por largarme de este p*to país, ¿sabes? La vida. La gente es muy envidiosa”, se escucha en el audio supuestamente grabado de Bozzo.

Elisa pidió a su interlocutora que se disculpara con los mexicanos por lo por lo que dijo siendo una extranjera nacionalizada, a lo que Bozzo respondió que los audios habían sido editados y que tiene documentos que avalan que también es mexicana y que por ello nunca hablaría mal de México.

“Yo soy tan mexicana como tú, porque aquí tengo mi pasaporte que dice que soy mexicana”, dijo Laura. “Acá la gente me conoce, en donde he estado estos tres meses me ha dado cuenta del amor tan increíble que me tienen, cómo me han cuidado y protegido la gente más humilde de este país”.

Laura Bozzo quiere volver a la televisión

Laura Bozzo asegura que volverá a la televisión y limpiará su nombre.

El 11 de noviembre, la conductora de “Laura en América” realizó una publicación que borró al poco tiempo donde explicó que fue víctima de una estafa de sus contadores y que había perdido todo el dinero que ganó con su trabajo.

En su video mencionó que espera pronto regresar a la televisión: “tengo talento y volveré a trabajar. Prometo hacer todo bien y no confiar en nadie. Es que solo sirvo para la tele, es mi vida”, recalcó.

Como hemos compartido anteriormente en La Verdad Noticias, Laura Bozzo es buscada por la Fiscalía General de la República y la Interpol por presunta evasión fiscal. Pero la conductora aclaró que ella no cometió estos crímenes, y que ocurrieron porque ella confió en personas que no eran las indicadas.

