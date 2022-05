Laura Bozzo exige salir de “La Casa de los Famosos” dice que todo el mundo la odia

Laura Bozzo afirman que tiene "enemigos" en La Casa de los Famosos

Laura Bozzo exigió ser sacada de “La Casa de los Famosos 2” al ser una de las nominadas por sus compañeros para abandonar el reality y afirmando que está llena de enemigos y que “todo el mundo la odia”.

Sin embargo en La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que está no es la primera vez que pide su salida, ya que en el primer día, Laura Bozzo afirmó que se quería ir del reality “La Casa de los Famosos 2” por "ansiedad".

La conductora fue nominada al igual que Nacho Casano, Toni Costa, Juan Vidal, Osvaldo Ríos, Mayeli Alonso, como los próximos candidatos a abandonar el reality.

¿Qué pasó con Laura Bozzo?

Laura Bozzo amenaza con irse de #LCDF2 y culpa a Niurka de su nominación �� pic.twitter.com/LYNclcLdOi — Lo + viral (@VideosVirales69) May 13, 2022

Al ser una de las nominadas en “La Casa de los Famosos 2”, la conductora Laura Bozzo expresó su molestia y aseguró que quiere ir, pues está rodeada de enemigos, capaces de sacarla a la primera oportunidad.

“Todo el mundo me odia. Yo no tengo nada qué hacer acá con tanto enemigo, yo tengo mi programa en televisión. ¡Chao, me voy ya!”, dijo.

Ante sus declaraciones, algunos de sus compañeros, como Brenda Zambrano, intentaban convencerla, recalcando que se trataba de un juego y que no era la única en la misma situación.

“A mí me vale. La doble cara es la que más odio. Hoy me largo, pero hoy, no me conocen”, aunque afirmó que respetará la decisión del público.

Laura Bozzo en contra de Niurka

Niurka y Laura Bozzo se enfrentan en La Casa de los Famosos

Al pasar al confesionario, Laura Bozzo aseguró que no tiene la necesidad de seguir formando parte del reality y arremetió en contra de Niurka.

Por su parte, la polémica bailarina Niurka Marcos, no dudó en defenderse y calificó a Laura Bozzo como “arrogante” y aseguró que le falta humildad.

Recordemos que los problemas entre Niurka y Laura Bozzo comenzaron antes de La Casa de los Famosos 2, sin embargo al inicio del reality parecían haber arreglado las diferencias.

