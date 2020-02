Laura Bozzo está harta de Irina Baeva tras la cancelación de su conferencia

Laura Bozzo volvió a dar de qué hablar con sus comentarios impactantes durante una sección especial en el programa de televisión "El Gordo y la Flaca"; la conductora peruana dio su opinión al respecto tras la polémica cancelación de la conferencia de Irina Baeva.

La conductora arremetió nuevamente contra Irina Baeva, quien es la actual novia de Gabriel Soto, pues como recordamos desde que surgió el escándalo de la infidelidad que sufrió Geraldine Bazán, la presentadora Laura Bozzo ha enviado contundentes mensajes a la actriz rusa.

En el programa "El Gordo y la Flaca", la conductora Laura Bozzo aprovechó del pequeño espacio para comentar sobre la cancelación de la conferencia "Arriba Eva", donde habla sobre el bullying que sufrió en las redes sociales Irina Baeva, luego de darse a conocer el romance que surgió con Gabriel Soto.

Laura Bozzo a pesar de estar ausente en Televisa debido a la cancelación de su programa, la peruana no pierde la oportunidad de causar revuelo en las redes sociales con sus comentarios, pues la conductora arremetió contra Irina Baeva.

Laura Bozzo arremete contra Irina Baeva

La conductor Laura Bozzo tras su contundente comentario en contra de la actriz rusa Irina Baeva, los internautas comenzaron a criticar a la presentadora por la forma en que se expresó de la novia de Gabriel Soto.

"Tengo aquí en mis manos este comunicado emitido por Irina Baeva...

...al respecto de su cancelación de la conferencia 'Arriba Eva' que iba a dar el 7 de marzo y lo primero que se me viene a la mente es una frase que a mí me marcó, mi madre me decía 'con el ejemplo se educa' y yo digo ¿cuál es el ejemplo que nos va a dar la señorita Irina Baeva?. Comentó Laura Bozzo.

Foto: Periódico Correo.

