Laura Bozzo dice que se quedará “callada” y no volverá a hablar mal de nadie

La polémica conductora Laura Bozzo dijo que no volverá a hablar mal de la gente y que colaborará con las autoridades para resolver sus problemas en el país, aunque aseguró que no es culpable del delito de evasión fiscal.

Durante una breve entrevista con medios de comunicación, la peruana dijo que ha reflexionado sobre los últimos acontecimientos alrededor de su carrera, pero evitó hablar sobre quienes la han criticado por sus problemas con la ley mexicana.

“Esta vez aprendí a callar cuando debo callar, a no meterme en la vida de nadie, a ser feliz y a concentrar todas mis energías en lo que me queda de vida. No sé si será mucho o será poco, y además que no me interesa, que Dios los bendiga”, dijo la conductora a micrófonos de Canal 6.

Hace pocos meses, Laura Bozzo perdió la demanda por difamación interpuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva luego de que aseguró que el actor fue infiel a su ex esposa, Geraldine Bazán, con su actual pareja.

Laura Bozzo defiende a Galilea Montijo

Bozzo habló desde el interior de su automóvil.

En la misma entrevista, la “Señorita Laura” habló firme y sin ‘pelos en la lengua’ sobre Galilea Montijo, asegurando que “mete las manos al fuego” por ella, ante los recientes ataques hacia la persona y esposo de la conductora del programa Hoy.

“Conozco su corazón, porque yo tuve un problema con Galilea, y por eso es que conozco su corazón, noble y bueno, porque es una persona que salió desde abajo y se rompió el lomo para llegar a donde está. Ni siquiera me menciones semejante cosa”, dijo cuando se le preguntó sobre el tema.

Laura Bozzo y el SAT

La conductora evitó la cárcel, pero aún debe enfrentar otros procesos legales.

Si bien la estrella de Televisa y TV Azteca no está detenida, ya es buscada en 195 países por la Policía Internacional (Interpol), que el 28 de septiembre emitió una ficha roja para su búsqueda y localización a petición de la FGR.

Al retirarle la medida de prisión preventiva, al menos hasta que pague, el juez aseguró que el procedimiento legal de Laura Bozzo y el SAT continúa y que la conductora sí podría ser confinada si viola las condiciones.

