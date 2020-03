Laura Bozzo defiende a Carmen Salinas y llamó “Genocidas” a los Chinos

Laura Bozzo ha defendido a Carmen Salinas después de que ésta sea obligada a pedir disculpas tras realizar algunos comentarios que pudieron haber resultado "racistas" antes la comunidad China.

A través de su cuenta de Twitter la ex conductora de Laura en América expresó su solidaridad con Carmen Salinas, y llamó genocidas a los chinos debido a todo lo que ocurre con la enfermedad del coronavirus.

Carmen Salinas tuvo que pedir disculpas después de que la embajada de China pidiera que se retractaba de los comentarios realizados ante las cámaras, en donde decía que el coronavirus era consecuencia de que los habitantes en China comieran perros y gatos.

En ese sentido Laura Bozzo que siempre ha sido reconocida por ser defensora de todas las causas emitió un tuit en el que declaraba lo siguiente.

“Embajada de China llama ignorante a Carmen Salinas; exige una disculpa pública MI APOYO TOTAL a ⁦⁦@CarmenSalinasLo⁩ lo más grave es que el gobierno Chino OCULTÓ lo que pasaba y causó esta pandemia por eso para mí son GENOCIDAS”.

Carmen Salinas es llamada a disculparse

Y es que la embajada de china en México Al escuchar los comentarios de Carmen Salinas emitió un comunicado en el que aseguran que el origen del coronavirus no ha podido ser identificado.

Por estas declaraciones llaman ignorante a la actriz y ex diputada federal por no tener los fundamentos básicos para hablar de este tema en público, y no tener conocimiento del alcance de sus palabras al ser una figura popular entre los mexicanos.

Te puede interesar: Televisa cancela a última hora proyectos de Tania Rincón y Laura Bozzo