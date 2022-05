Laura Bozzo deberá abandonar La Casa de los Famosos 2 por esta razón

Todo parece indicar que la participación de la controversial conductora culmina en junio próximo.

Laura Bozzo causó controversia en redes sociales al revelar que se verá obligada a abandonar La Casa de los Famosos 2 para así poder cumplir con sus obligaciones laborales en Imagen Televisión, canal donde se emite el talk show ‘Que Pase Laura’ que ella conduce desde el pasado 18 de abril.

Durante una conversación con Daniela Navarro, Salvador Zerboni y Eduardo Rodríguez en la cocina de la casa, ella comentó que es muy probable que abandone la competencia en junio próximo: “Yo me tendría que ir en junio, el problema es que no tú no puedes dejar un contrato de tres años por una cosa de tres meses”.

Resulta que la conductora debe regresar para seguir filmando los episodios de ‘Que Pase Laura’, ya que no dejó suficiente material para que se repita durante el tiempo que esté ausente. Finalmente, deja en claro que no está dispuesta a sacrificar su contrato con la empresa Imagen Televisión por un proyecto de solo tres meses.

“Yo sé lo que es no tener trabajo, sé lo que es tener que vender mi ropa y mis cosas, y no quiero caer en eso, porque en el canal yo tengo un sueldo seguro”, reveló Laura Bozzo.

Laura Bozzo, la favorita del público

La conductora peruana no ha pasado desapercibida en el show de Telemundo.

La noticia tomó por sorpresa a todos los fanáticos, quienes desde ya lamentan su despedida. Es importante recordar que la conductora captó la atención del público desde que comenzaron a circular rumores que aseguraban su participación en el show de Telemundo.

Contrario a lo que se esperaba, ella supo ganarse el cariño de la gente con su espontaneidad y poco a poco demuestra que quizás la han juzgado mal a causa de las polémicas en las que se ha visto involucrada. Mientras llega su momento de partir y en lo que se suscita un enfrentamiento con Niurka, los cibernautas la han nombrado la reina de los memes.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos 2?

Telemundo ha reunido a 17 celebridades para que compitan entre si por un premio de 200 mil dólares.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, La Casa de los Famosos 2 se transmite únicamente por Telemundo. No obstante, debes de saber que el sitio web de la televisora ofrece contenido exclusivo, así como una emisión continua 24/7 de todo lo que ocurre dentro del show y que no se transmite en televisión.

