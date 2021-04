Las disculpas públicas que Eleazar Gómez dio a Tefi Valenzuela por medio de sus redes sociales siguen dando de que hablar y ahora ha sido la conductora Laura Bozzo quien dio su opinión al respecto. En entrevista con los medios de comunicación, la también abogada señaló que considera innecesario "hacer tanto show".

Frente a las cámaras, Laura Bozzo señaló que la situación de Eleazar Gómez nos demuestra que todo aquel que cometa un delito debe enfrentar un castigo: "Yo creo que no vale solamente arrepentirse, es algo que se debe prevenir. Y que quien comete ese tipo de delitos sepa que va a haber consecuencias… Quien hace algo así tiene que pagarla".

Laura Bozzo considera que Eleazar Gómez hizo mucho show con sus disculpas.

Asimismo, la estrella peruana reveló que vio las disculpas públicas de Eleazar Gómez, pero que para ella, no era necesario hacer tanto show: "Cuando uno se disculpa de corazón no tiene que hacer shows a través de Instagram o redes. Tiene que ir, con el corazón en la mano, con la persona que ofendió y tiene que decirle a ella en privado lo que siente".

De igual modo, la conductora Laura Bozzo aseguró que la justicia debe mantener vigilado al actor, pues existe la posibilidad de que un caso así vuelva a ocurrir, sobre todo si él tiene antecedentes: "Creo que la justicia tendrá que prever todo esto para futuro. Si él tiene muchos antecedentes y representa un peligro, ya es psiquiatra y pena privativa de la libertad”.

Laura Bozzo reprueba que Tefi Valenzuela haya aceptado dinero

Por último, Laura Bozzo habló sobre el dinero que Eleazar Gómez deberá darle a Tefi Valenzuela como reparación del daño, pago que estipuló el juez, ella asegura no estar de acuerdo, pues considera que al hacerlo, ella había permitido ser comprada por sus agresores.

"Ese tipo de cosas no estoy de acuerdo, porque si tú estás peleando por tus derechos y los derechos de las mujeres, no puedes aceptar dinero, porque ya cuando aceptas dinero es una forma de comprar a una persona. No estoy de acuerdo con que haya aceptado el pago", finalizó Laura Bozzo.

¿Crees en las disculpas públicas de Eleazar Gómez? ¿Consideras que Tefi Valenzuela hizo mal al aceptar dinero? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram