Laura Bozzo copia el look de famosa ex conductora de TV Azteca

Constantemente Laura Bozzo impacta a sus fieles seguidores al enseñar los diversos looks que utiliza en su día a día a través de sus redes sociales, pues a la conductora de televisión y abogada le gusta vestir a la moda, pese a los 67 años que trae encima.

Y esta ocasión no fue diferente, ya que Laura Bozzo se encargó de presumir a todos sus adeptos el impactante cambio de look al que se sometió, dejando a todos con la boca abierta al haber decidido dejar a un lado su distintivo cabello lacio.

"Cambio de look que les parece el nuevo peinado?".

Fue así como Laura Bozzo preguntó a sus fanáticos su opinión respecto a su nuevo estilo, el cual personalmente creemos que le va fantástico, razón por la cual se ganó muchas felicitaciones dentro de la caja de comentarios.

EX CONDUCTORA DE TV AZTECA ESTRENÓ EL MISMO ESTILO

Sin embargo, muchos comentarios señalaron a que Laura Bozzo le copió el look a una famosa ex conductora de TV Azteca quien a inicios de esta semana estrenó el mismo corte de cabello, por lo que las comparaciones no se hicieron esperar.

Nos referimos a Ingrid Coronado, quien a sus 46 años de edad decidió dejar atrás la melena larga, para recortar su cabello mucho más de lo que muchas mujeres suelen atreverse.

INGRID CORONADO REJUVENECE 10 AÑOS

La ex conductora del matutino ‘Venga la Alegría’ de TV Azteca, causó furor en la web al compartir con sus seguidores la transformación a la que se sometió al despedirse de su cabellera para dejarla aún más corta, recolectando más de 17 mil corazones rojos dedicados con mucho cariño de parte de sus fans.

La fotografía que Ingrid Coronado publicó en su cuenta de Instagram, inmediatamente se llenó de encantadores comentarios de parte de los usuarios de Instagram, quienes le recalcaron que con su nuevo estilo de cabello se quitó 10 años de encima.

