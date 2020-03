Laura Bozzo confiesa ser una gran admiradora de Cardi B

Laura Bozzo, reconocida conductora y periodista de origen peruano, ha utilizado sus redes sociales para mandarle un mensaje a Cardi B y mencionarle que es una gran admiradora de su trabajo pero sobre todo que la considera un gran ejemplo a seguir para todas las mujeres.

Hace unos días usuarios de las redes sociales quedaron en shock cuando Laura Bozzo expresó su apoyo de manera pública hacia la rapera Cardi B pues esta salió a su defensa cuando sus detractores la criticaron por haber sido una teibolera antes de comenzar a ser famosa dentro de la industria musical.

Cardi B ha podido gozar de la fama y el reconocimiento a nivel internacional desde los primeros meses de su carrera musical, pues debes de saber que “Bodak Yellow”, el primer sencillo de la rapera, logró debutar en la primera posición de Billboard Hot 100 mientras que “Invasion of Privacy”, su primer álbum de estudio, ganó un Premio Grammy a Mejor Album Rap en el 2019.

Laura Bozzo confiesa ser una gran admiradora de Cardi B.

Laura Bozzo es gran admiradora de Cardi B

Tras darse a conocer que Laura Bozzo defendió a Cardi B de aquellos que se burlaban de su profesión como teibolera antes de ser famosa, la rapera decidió publicar un mensaje a través de su cuenta de Twitter para mostrar su emoción al saber que la conductora peruana sabía de su existencia.

“No puedo creer que la señorita Laura me conozca… ¡QUE PASE EL DESGRACIADO!”, escribió Cardi B.



No solo te conozco ♥️ te admiro ��que emoción que me hayas contestado ��he seguido tu carrera y eres ejemplo para las mujeres ����lluvia de bendiciones para ti �� https://t.co/xLYGmINAWs — Laura Bozzo (@laurabozzo) March 8, 2020

No paso mucho tiempo para que Cardi B obtuviera una respuesta de la famosa conductora, pues esta decidió usar su cuenta de Twitter para mencionarle que no solo la conoce si no que también se considera una gran admiradora de su carrera; Laura Bozzo terminó el mensaje enviándole bendiciones a la rapera.

Te puede interesar: Cardi B se pasa de puerca al tirarse un pedo en un vídeo de Instagram

Laura Bozzo confiesa ser una gran admiradora de Cardi B.

“No solo te conozco, te admiro, que emoción que me hayas contestado, he seguido tu carrera y eres ejemplo para las mujeres, lluvia de bendiciones para ti”, le respondió Laura Bozzo.

Fotografías: Instagram @iamcardib y @laurabozzo_of

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana