Laura Bozzo confiesa que... ¿es lesbiana? (VIDEO)

Laura Bozzo es sin duda una de las personalidades más polémicas en México, pues gracias a su programa “Laura” transmitido por Televisa, se ganó el cariño y el desprecio de miles de mexicanos.

Recientemente pasó por una dura etapa tras divorciarse de su pareja Cristian Zuarez, lo cual le ha llevado a considerar una radical decisión.

La famosa conductora peruana de 67 años asistió al polémico programa de farándula “Intrusos” habló sobre su fallida relación con Cristian Zuarez, con quien estuvo por casi 20 años, lo que la ha decepcionado en el amor y ha perdido su confianza en los hombres por lo que podría “Pasarse al otro lado” y convertirse en lesbiana.

"No me interesan los hombres; las mujeres no sé, por ahora no, pero no lo descarto, nunca hay que descartar, uno nunca sabe"